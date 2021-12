A fost aprobată cererea DNA de încuviințare a percheziției deputatului Miuțescu

Deputații juriști au aprobat cererea DNA și au votat pentru ridicarea imunității în cazul lui Adrian Miuțescu, joi, în cadrul unei ședințe, potrivit Digi24.

Și deputatul USR Mihai Polițeanu, membru al comisiei, a anunțat pe Facebook că "s-a votat in unanimitate încuviințarea percheziției."

"De la ședința Comisiei juridice pentru încuviințarea percheziției informatice în cazul deputatului Miuțescu lipsesc reprezentanții AUR și UDMR. Este, totuși, cvorum. Prezenți 21 din 27. Se numără voturile acum.", informa Mihai Polițeanu anterior.

"Voi vota pentru, în mod evident: nimeni nu trebuie să aibă tratament preferențial în fața legii.", mai anunța el.

Procurorii au cerut Parlamentului să le permită să facă o percheziție informatică pentru a putea continua ancheta într-un dosar în care deputatul Adrian Miuțescu este urmărit penal pentru că ar fi intervenit pentru numirea unor persoane în poziții-cheie la ANPC și la Poșta Română.

Context. Comunicatul DNA

”În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 932/VIII/3 din data de 12 noiembrie 2021, în considerarea prevederilor legale și constituționale, procurorul șef al DNA a inițiat procedura necesară în vederea încuviințării, de către Camera Deputaților, a percheziției informatice în dosarul penal privind pe Miuțescu Gheorghe Adrian, în prezent deputat în Parlamentul României, suspect pentru săvârșirea a opt infracțiuni de folosire a influenței sau autorității de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite (art.13 din Legea 78/2000).

Concret, procurorul șef al DNA a transmis procurorului general al PICCJ referatul și dosarul penal (9 volume) întocmite de procurorii din cadrul Serviciului teritorial Pitești, pentru a fi înaintate ministrului Justiției, astfel încât acesta să solicite Camerei Deputaților, în baza art. 72 din Constituția României, art. 23 alin1 si art. 24 din Legea 96/2006 republicată, privind Statutul deputaților și senatorilor, art. 222 alin 1 si 2 din Regulamentul Camerei Deputaților, încuviințarea percheziției informatice.

Percheziția informatică este o activitate prevăzută de Codul de procedură penală necesară pentru descoperirea și strângerea probelor în procesul penal, iar în cazul membrilor Parlamentului, efectuarea acestei activități este condiționată strict de votul plenului Camerei din care face parte parlamentarul respectiv.”, a transmis DNA într-un comunicat de presă.

Miuțescu și-a dat demisia din PNL

Pe 23 noiembrie a.c., Adrian Miuțescu a anunțat că și-a dat demisia din PNL.

"Mi-am dat astăzi demisia din Partidul Național Liberal, alături de Ludovic Orban și ceilalți parlamentari liberali dezafiliați. Am luat această decizie cu mare greutate, după 31 de ani în care am fost membru PNL. În acest timp, am participat la toate campaniile electorale, la toate congresele partidului și evenimentele importante din PNL. Dar ce s-a întâmplat în ultimul timp în Partidul Național Liberal a depășit orice limită.", a spus atunci, printre altele, Adrian Miuțescu.