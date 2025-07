A apărut filmarea cu zborul în care Felix Baumgartner a murit / video

Mihaela Rădulescu a făcut publice ultimele imagini cu Felix Baumgartner în viață.

La două zile după tragicul accident, ea a scris un mesaj profund emoționant pe rețelele de socializare, însoțit de un videoclip tulburător. În imagini, Felix Baumgartner apare pregătindu-se pentru decolarea care avea să-i fie, din păcate, ultima.

„Îl filmam în timp ce decola, fără să știu că acesta avea să fie ultimul zbor al vieții lui extraordinare. Timp de peste 12 ani, am fost acolo la fiecare decolare și aterizare: parașutism, parapantă, zboruri cu elicopterul, paramotor, demonstrații acrobatice. Iar când nu puteam fi prezentă la unele zboruri cu elicopterul, aveam un cod special: WLC – „Wifey Landing Call” (Apelul de aterizare). N-a lipsit niciodată. Cu excepția... acestuia.

Felix Baumgartner merge acum acasă, acolo sus, unde a fost cel mai fericit.

Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și pentru că îi păstrați moștenirea unică vie, acolo sus, unde îi era locul. Acest om a fost cu adevărat special, în atât de multe feluri, și promit că îi voi spune în continuare povestea.

Dar acum… trebuie să fac față șocului, durerii, dimineților în care fac o singură cafea, nu două...”, a scris Mihaela Rădulescu.

I was filming him taking off not knowing that this will be his last flight of his extraordinary life.



For over 12y I was there for every take off and landing, from skydiving, paragliding, helicopter flights, paramotor to aerobatic shows. And when I couldn’t be there for some… pic.twitter.com/9imwjV9Xbn