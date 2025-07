Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu după moartea partenerului ei, Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj emoționant pe Instagram, însoțit de câteva fotografii, la o zi după moartea partenerului ei, Felix Baumgartner. Vedeta a scris: „My words are not coming out now. But I am grateful to yours… Felix, you were so loved... We were LOVE…” (în traducere: „Nu am cuvinte. Dar sunt recunoscătoare pentru ale tale… Felix, ai fost atât de iubit… Noi am fost IUBIRE…”).