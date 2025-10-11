A ajuns ursul și la Târgoviște. Locuitorii din zonă au primit mesaj Ro-Alert

Prezenţa unui urs a fost semnalată, sâmbătă, în imediata vecinătate a Târgoviştei, în localitatea Valea Voievozilor, iar populaţia a fost avertizată prin mesaj RO-ALERT, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dâmboviţa.



"Pompierii militari din cadrul ISU Dâmboviţa intervin în comuna Răzvad, satul Valea Voievozilor, în urma semnalării prezenţei unui urs. La faţa locului acţionează un echipaj SMURD din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgovişte. Pentru informarea şi protejarea populaţiei din zonă a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT", au transmis reprezentanţii ISU.