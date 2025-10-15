€ 5.0879
Data actualizării: 09:24 15 Oct 2025 | Data publicării: 09:24 15 Oct 2025

800 de medici români vor fi formați pentru a oferi pacienților oncologici șanse mai mari la viață
Autor: Alexandra Curtache

561251400_1199718455535388_90744488475621843_n Foto: Facebook Ministerul Sănătății
 

Ministerul Sănătății anunță lansarea primului program național dedicat formării specialiștilor în cancere musculo-scheletale, cofinanțat din fonduri europene.

Ministerul Sănătății a transmis, printr-o postare pe pagina oficială de Facebook, că 800 de medici români vor fi instruiți pentru a oferi pacienților oncologici șanse mai mari la viață. Programul face parte din proiectul INEX, o inițiativă națională care marchează un moment de referință în lupta împotriva cancerelor musculo-scheletale, o patologie rară, dar cu impact major asupra calității vieții pacienților.

„Prin proiectul INEX, România face un pas important spre o abordare modernă și integrată a cancerelor musculo-scheletale – o patologie rară, dar cu impact major asupra vieții pacienților”, a subliniat Ministerul Sănătății.

Primul program național dedicat specialiștilor în oncologie musculo-scheletală

Proiectul este coordonat de Spitalul Universitar de Urgență București și cofinanțat din fonduri europene prin Programul Sănătate 2021–2027. Este vorba despre primul program național dedicat formării specialiștilor din domenii esențiale precum ortopedie, oncologie, radiologie, reumatologie și anatomie patologică.

Cursurile se vor desfășura în principalele centre universitare din țară: București, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Iași, Constanța, Oradea, Sibiu și Brașov și vor include sesiuni teoretice și practice susținute de experți din diferite specializări medicale.

Obiective clare: formare, digitalizare și standardizare

Proiectul INEX nu se rezumă doar la formarea medicilor, ci propune o reformă profundă a modului în care sunt diagnosticați și tratați pacienții cu cancere musculo-scheletale. Printre obiectivele principale se numără:

  • 800 de medici formați în diagnosticarea, tratamentul și monitorizarea pacienților cu patologii oncologice musculo-scheletale;
  • Crearea Registrului Național de Oncologie Musculo-Scheletală (RNOMS), un instrument digital menit să colecteze și să analizeze date medicale esențiale pentru îmbunătățirea managementului cazurilor;
  • Elaborarea de ghiduri și proceduri medicale standardizate, aliniate la cele mai noi standarde internaționale, care să reducă timpul de la diagnostic la tratament.

Prin aceste măsuri, proiectul își propune să crească semnificativ șansele de vindecare și de supraviețuire ale pacienților, oferind o abordare integrată și colaborativă între specialiști.

Finanțare europeană pentru o medicină bazată pe competență și colaborare

Bugetul total al proiectului este de 19.832.322,32 lei, dintre care 16.022.267,27 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene. Fondurile europene contribuie direct la îmbunătățirea performanței spitalelor din România și la dezvoltarea unei medicini moderne, bazate pe competență, colaborare și responsabilitate.

Ministerul Sănătății a transmis și un mesaj de apreciere pentru echipa medicală implicată: „Omul sfințește locul și vreau să felicit echipa Spitalului Universitar de Urgență București pentru profesionalism și pentru proiectele care scriu istorie în sănătatea românească. Încrederea ne face bine.”

Un model de bune practici pentru viitorul sistemului medical

Prin implementarea proiectului INEX, România se aliniază tendințelor europene de formare interdisciplinară și digitalizare a sănătății publice, deschizând drumul spre un sistem medical mai eficient și mai uman.

Programul promite nu doar creșterea competențelor profesionale ale medicilor, ci și un impact real asupra vieții pacienților oncologici, care vor beneficia de tratamente mai rapide, personalizate și realizate în echipă. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

