25 octombrie, Ziua Armatei Române, dar şi ziua de naștere a Regelui Mihai I

Ziua de 25 Octombrie este o zi cu o dublă semnificație pentru România. La 25 octombrie 1921 s-a născut la Sinaia Regele Mihai I, ultimul monarh al României. În prima domnie, Regele fiind minor, conducerea țării a fost asigurată de o Regență. A doua domnie a fost marcată de uzurparea prerogativelor regale de către generalul Ion Antonescu, între 6 septembrie 1940 și 23 august 1944, iar mai apoi de către regimul comunist, după 6 martie 1945 până la abdicarea forțată din 30 decembrie 1947, urmată de un lung exil. Din 1997 Regele Mihai a putut reveni necondiționat în țară, până la sfârșitul vieții (5 decembrie 2017), explică Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe într-o postare pe Facebook.

În cinstea zilei de naștere a Regelui Mihai, la 25 octombrie 1944 Armata Română a anunțat eliberarea orașului Carei, ultima localitate românească aflată sub ocupația hortistă din teritoriul de peste 43.000 de kilometri pătrați din partea de nord-vest a țării, vremelnic ocupat prin Dictatul de la Viena din 30 august 1940, relatează Arhivele Diplomatice ale MAE.

Din anul 1959, în pofida asocierii inițiale cu tradiția monarhică, această zi a fost sărbătorită ca Ziua Armatei Române, în cinstea acțiunilor pe care militarii români le-au purtat în bătălia pentru Ardeal, într-un parcurs glorios dar soldat cu numeroase jertfe pe pământ românesc și, continuând, în Ungaria, Cehia, Slovacia și Austria.

"Stă doar în puterea noastră să facem țara statornică, prosperă și admirată în lume. Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noștri. Așa să ne ajute Dumnezeu!", a fost mesajul cu care Regele Mihai I şi-a încheiat discursul pe care l-a ţinut în Parlamentul României în 2011.