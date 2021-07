Răzvan Teodorescu, rectorul USAMV, a oferit mai multe detalii în cadrul interviurilor DC News și DC News TV.

”Un alt lucru pe care îl mai facem ca universitate, tot în vederea dobândirii unor experiențe, sunt bursele Erasmus pe care le oferim. Ceea ce face universitatea în plus pentru studenți este că pe lângă bursa Erasmus pe care o oferă programul Erasmus, de 520 de euro, universitatea noastră mai acordă suplimentar, fiecărui student, lunar, încă 200 de euro pentru cei care intră în programele Erasmus. Bursa Erasmus este între patru și șase luni. Prin urmare, noi acordăm acest supliment în ideea de a-i stimula pe studenți să meargă și să se pregătească în străinătate și să observe ce se întâmplă și acolo și să se întoarcă în țară și să beneficiem noi cu toții de experiența lor”, a declarat Răzvan Teodorescu, rectorul USAMV.

ADMITERE USAMV. Rectorul, totul despre ÎNSCRIERE

Rectorul USAMV, Răzvan Teodorescu, a explicat cât de ”simplu” se pot face înscrierile la universitate. Întrebat de Bogdan Chirieac cum se pot înscrie tinerii la una dintre cele șapte facultăți ale USAMV, rectorul a răspuns că modalitatea este una foarte simplă.

”Este foarte simplu, spunem noi. Ne-am adaptat. Spunea Darwin că nu supraviețuiește specia care este cea mai deșteaptă, nu supraviețuiește specia care este cea mai puternică, ci supraviețuiește specia care se adaptează cel mai repede momentului. Nici noi nu am avut altceva de făcut decât să ne adaptăm într-un mod cât mai rapid noilor condiții și am făcut și cursurile să se desfășoare în varianta online. La inginerie e un pic mai complicat. Și pentru varianta de înscriere la programele noastre am creat o platformă online unde elevul poate să intre, își face un cont, adresa este usamvadmitere.ro unde acolo se încarcă documentele cerute și în momentul în care își aduce și diploma de Bacalaureat la noi la universitate atunci este sigur că este studentul universității noastre, este confirmat la buget. Este o întrecere de dosare și cu media de la BAC”, a declarat rectorul Răzvan Teodorescu.

