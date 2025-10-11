€ 5.0927
Data publicării: 08:25 11 Oct 2025

Ziua națională a gastronomiei și a vinului românesc, promovată diplomatic
Autor: Flaviu Predescu

Imagine WhatsApp 2025-10-10 la 13.34.39_9f01f053
 

Joi, 9 octombrie 2025, Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran Militar de Malta a marcat „Ziua națională a gastronomiei și a vinului românesc” printr-un eveniment organizat la reședința Excelenței Sale, ambasadorul George Bologan.

„Evenimentul a adus un omagiu bogatului patrimoniu gastronomic și viticol al României, astăzi a douăsprezecea țară din lume în ceea ce privește producția de vin, datorită unei viticulturi răspândite pe întreg teritoriul național și susținute de crame care cultivă cu măiestrie soiuri internaționale și varietăți autohtone de mare valoare, precum: Fetească Albă, Grasă de Cotnari, Fetească Regală și Băbească Neagră.

Prin astfel de inițiative, Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran Militar de Malta contribuie la promovarea producătorilor români și a patrimoniul gastronomic și viticol românesc la nivel internațional, dar și la susținerea unei culturi umaniste și ecologice.” arată Ambasada României la Vatican, într-un comunicat.

