Ziua națională a gastronomiei și a vinului românesc, promovată diplomatic

„Evenimentul a adus un omagiu bogatului patrimoniu gastronomic și viticol al României, astăzi a douăsprezecea țară din lume în ceea ce privește producția de vin, datorită unei viticulturi răspândite pe întreg teritoriul național și susținute de crame care cultivă cu măiestrie soiuri internaționale și varietăți autohtone de mare valoare, precum: Fetească Albă, Grasă de Cotnari, Fetească Regală și Băbească Neagră.

Prin astfel de inițiative, Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran Militar de Malta contribuie la promovarea producătorilor români și a patrimoniul gastronomic și viticol românesc la nivel internațional, dar și la susținerea unei culturi umaniste și ecologice.” arată Ambasada României la Vatican, într-un comunicat.