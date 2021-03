Ziua Internațională a Sindromului Down. EUfortrisomy21 propune trei proiecte

Duminică, 21 martie 2021, se celebrează Ziua Internațională a Sindromului Down. 2021. Pentru a marca această data emblematică pentru persoanele cu sindrom Down, EUfortrisomy21 propune trei proiecte:

• 1 proiect dedicat reflectării: o conferință online va fi organizată în zilele ce precedă data de

21 martie - ,,Ce poate face Europa pentru persoanele cu sindromul Down?” în 18 martie, ora

15.00;

• 1 proiect festiv dedicat sărbătoririi comune (vom reveni cu un comunicat despre provocarea

la dans - https://www.youtube.com/watch?v=G5v2sx6Gq0U);

• 1 proiect fără precedent menit să provoace liderii politici, determinându-i să acționeze.

Acest al treilea proiect se adresează liderilor politici europeni, cu precădere eurodeputaților :

EUfortrisomy21 le cere să se întâlnească cu o persoană cu sindrom Down (sau cu un părinte) din propria țară, pentru a sărbători împreună Ziua internațională a persoanelor cu sindrom Down).

Un grup de eurodeputați dedicați cauzei și-au manifestat deja interesul în ceea ce privește inițiativele de creștere a gradului de sensibilizare în rândul colegilor lor din Parlamentul European: D-na Estrella Durá (S&D), D-na Katrin Langensiepen (Verzi), D-na Radka Maxova (Renew), D-l François-Xavier Bellamy (PPE), D-l Patrick Jaki (ECR).

Cum poți participa la proiect?

Consultați platforma noastră web: www.eufortrisomy21.eu

• Sunteți o persoană cu sindrom Down (sau un părinte)?

• Înscrieți-vă pentru a transmite o solicitare de susținere eurodeputatului ales de dvs.

• Sunteți eurodeputat?

Înscrieți-vă pentru a vă indica disponibilitatea de a participa în calitate de susținător. (Lista eurodeputaților români ce ne susțin deja e disponibilă pe site.)

În România, echipa națională a proiectului EUfortrisomy21 a demarat, începând cu 1 martie, CAMPANIA DE POSTERE 2021 pe pagina Facebook dedicată:

,,Zilnic, în perioada 01-21 martie, sub egida ”Conectați creăm valoare pentru 2030”, comunitatea de părinți EU for Trisomy 21, beneficiind de voluntariatul asociațiilor: ALDO-CET Băilești, APCSD Cluj, DART Târgu Jiu, publică în România o succesiune de postere care înfățișează conexiunea unei persoane cu sindrom Down cu un susținător al acesteia (europarlamentar, politician, expert, actor, interpret, dirijor, regizor, medic, terapeut, profesor, sportiv, jurnalist, activist, etc) sub forma unor mesaje care susțin dezvoltarea durabilă a tuturor. Aceste punți de legătură cu societatea civilă sprijină participarea deplină, eficientă și incluzivă a persoanelor cu sindrom Down pentru a produce schimbarea necesară creșterii calității vieții lor și îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Realitatea din prezent

Pentru persoanele cu sindrom Down, învățarea pe tot parcursul vieții se referă la incluziunea în societate, nu doar la învățarea de abilități noi sau la formarea profesională. Succesul Agendei 2030 necesită o abordare participativă și incluzivă în care sunt implicate toate părțile interesate, inclusiv persoanele cu sindrom Down.

Știați că 193 de țări din întreaga lume ne cheamă să acționăm? Națiunile Unite lucrează pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă. Toată lumea poate ajuta la realizarea lor; tineri sau bătrâni; indiferent de rolurile lor, indiferent de capacitățile lor.”