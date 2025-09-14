Zelenski subliniază importanța dronelor în apărarea țării. Oferă sprijin Alianţei Nord-Atlantice

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a evidenţiat duminică seară importanţa dronelor în apărarea ţării sale împotriva invaziei ruse şi i-a oferit Alianţei Nord-Atlantice sprijin în contracararea dronelor ruse, transmite DPA, potrivit Agerpres.



Cele mai eficiente sancţiuni - sancţiunile care funcţionează cel mai repede - sunt incendiile din rafinăriile de petrol ruseşti, la terminalele lor şi în depozitele de petrol, a spus şeful statului ucrainean în mesajul său video cotidian, referindu-se la o serie de atacuri ucrainene cu drone contra sectorului petrolier rusesc.



Zelenski a adăugat că aceste atacuri sunt dureroase pentru Rusia şi au impact negativ asupra eforturilor de război ale Moscovei.



Ucraina a atacat recent una din cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, aflată la Kirishi, la 110 kilometri sud-est de oraşul Sankt Petersburg.



De asemenea, Volodimir Zelenski a spus că Ucraina este gata să împărtăşească cu NATO experienţa sa în contracararea atacurilor ruse cu drone, după ce recent drone ruse au intrat în spaţiile aeriene ale Poloniei şi României.



Suntem gata să îi antrenăm pe toţi partenerii în această apărare. Oricine vede că ruşii caută modalităţi de a extinde războiul către teritoriul Poloniei şi al statelor baltice şi că armata rusă testează de asemenea România, a mai spus preşedintele ucrainean.

