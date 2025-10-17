Zelenski ajunge, din nou, la Casa Albă. Întâlnire cu Trump, după discuția telefonică a președintelui american cu Putin

Volodimir Zelenski a ajuns, în urmă cu scurt timp, la Casa Albă. Este a treia întâlnire a președintelui ucrainean cu Donald Trump în cursul acestui an.

Liderul ucrainean a zâmbit coborând din mașină, fiind întâmpinat de Trump, care a ridicat pumnul în aer în fața camerelor. Apoi, cei doi și-au strâns mâna înainte de a intra în clădire.

Întrevederea survine la o zi după discuția telefonică purtată de Donald Trump cu Vladimir Putin, în urma căreia cei doi au convenit să se întâlnească din nou, de data aceasta în Budapesta, Ungaria.