Zelenski ajunge, din nou, la Casa Albă. Întâlnire cu Trump, după discuția telefonică a președintelui american cu Putin

Volodimir Zelenski a ajuns, în urmă cu scurt timp, la Casa Albă. Este a treia întâlnire a președintelui ucrainean cu Donald Trump în cursul acestui an.
Liderul ucrainean a zâmbit coborând din mașină, fiind întâmpinat de Trump, care a ridicat pumnul în aer în fața camerelor. Apoi, cei doi și-au strâns mâna înainte de a intra în clădire.
Întrevederea survine la o zi după discuția telefonică purtată de Donald Trump cu Vladimir Putin, în urma căreia cei doi au convenit să se întâlnească din nou, de data aceasta în Budapesta, Ungaria.
Zelenski și Trump s-au mai întâlnit în lunile februarie și august - două vizite complet diferite. Prima vizită a fost tensionată, iar discuțiile din Biroul Oval s-au încheiat cu acuzații de lipsă de respect și critici privind atitudinea și vestimentația președintelui ucrainean. Mai mult, întâlnirea a determinat ca sprijinul militar american pentru Ucraina să fie temporar suspendat.
În contrast, întâlnirea din august a fost mult mai prietenoasă: Zelenski a adoptat o ținută formală și și-a exprimat în repetate rânduri recunoștința față de Trump, care îl acuzase anterior că „nu le mulțumește americanilor” pentru ajutor.