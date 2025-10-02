€ 5.0837
Data actualizării: 13:22 02 Oct 2025 | Data publicării: 13:22 02 Oct 2025

Zeci de mii de oameni au rămas fără curent după un nou atac al Rusiei asupra regiunii Odesa
Autor: Elena Aurel

kiev-ucraina-atac-rusesc-drone_59506300 Sursa foto: Agerpres; Foto cu rol ilustrativ
 

Armata rusă a atacat regiunea Odesa cu drone și a lăsat aproximativ 50.000 de oameni fără curent electric, potrivit autorităților ucrainene.

Armata rusă a lansat un atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa (în sudul Ucrainei) în noaptea de miercuri spre joi, vizând în special infrastructura energetică şi cea feroviară, susţin autorităţile ucrainene, citate de postul de televiziune local Kanal 24, care relatează că, în urma atacului, aproximativ 50.000 de persoane au rămas fără curent electric.

În pofida operaţiunilor intense ale apărării antiaeriene, un obiectiv al infrastructurii de transport a fost avariat în regiune, iar un muncitor a suferit răni provocate de şrapnel, fiindu-i acordate îngrijiri medicale.

În acest context, agenţia de presă Unian notează că ar fi fost lovit un depou feroviar, iar persoana rănită ar fi un mecanic de locomotivă.

Conform situaţiei de la ora locală 09:00, angajaţii din sector restabiliseră curentul acolo unde a fost posibil din punct de vedere tehnic. În prezent, 11.300 de clienţi au curent electric, conform media citate.

Cu toate acestea, 46.600 de clienţi din zonă rămân însă temporar fără curent electric. Serviciile de urgenţă depun eforturi pentru a atenua pagubele.

Potrivit Unian, alerta de raid aerian a fost activată în regiunea Odesa în jurul orei locale 02:00. După un timp, explozii s-au auzit în diferite zone ale regiunii, iar unii locuitori au transmis că au văzut un "incendiu de proporţii".

Viceprim-ministrul pentru reconstrucţia Ucrainei, Oleksi Kuleba, ministru al dezvoltării comunitare şi teritoriale al Ucrainei, a declarat că inamicul a atacat, în special, infrastructura societăţii feroviare Ukrzaliznîţia.

Oficialul a menţionat, de asemenea, că au avut loc atacuri asupra infrastructurii feroviare în localităţile de frontieră în nordul ţării, în special la Konotop. Trenurile s-au oprit la o distanţă sigură de zona afectată, iar în cursul dimineţii circulaţia a fost reluată, potrivit lui.

Infrastructura feroviară a fost atacată în regiunile Sumî (nord-estul Ucrainei) şi Cernigov (nord), unde se înregistrează întârzieri la unele trenuri.

"O altă noapte dificilă pentru Ucraina. Atacuri masive asupra Odesei şi în regiune, precum şi asupra regiunii Kievului - zeci de drone au vizat aşezări civile. Inamicul a atacat de asemenea regiunea Dnipropetrovsk şi Zaporojie", a transmis Kuleba pe Telegram, potrivit Agerpres. 

