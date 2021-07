Zeci de mii de gălăţeni, la un pas de executare silită. Ce spune primăria

În multe cazuri, gălăţenii îşi plătiseră deja taxele şi nu înţelegeau ce mai datorează, în altele, formularea uşor ameninţătoare a scrisorilor i-a pus pe jar pe contribuabili, aşa că am solicitat Primăriei lămuriri în legătură cu această situaţie.

Când, cum şi unde se pot plăti taxele locale

Pornind de la răspunsul remis redacţiei, reamintim câteva aspecte importante legate de plata taxelor şi impozitelor locale.

1. Impozitele locale se plătesc anual, în două rate egale, până la data de 31 martie a anului curent, pentru primele șase luni din anul fiscal, și 30 septembrie a anului curent, pentru ultimele șase luni din anul fiscal, potrivit dispozițiilor art. 462, art. 467 și art. 472 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

2. Plata se poate face prin una dintre următoarele modalități:

- pe platforma națională www.ghiseul.ro;

- în numerar, la ghișeele situate pe str. Domnească nr. 13, bl. L - parter; str. Henri Coandă nr. 8, bl. J5 - parter; str. Brăilei nr. 232, bl. E4 - parter; str. Basarabiei nr. 55, bl. A16 - parter;

- prin decontare bancară sau prin orice alte mijloace de plata puse la dispoziție de instituțiile bancare.

Plata restanţelor trebuie făcută în 15 zile de la primirea somaţiei

Pentru neplata impozitelor și taxelor locale la termenul scadent din 31 martie 2021, Serviciul Urmărire și Executare Silită, Amenzi din cadrul Primăriei municipiului Galați a emis 47.605 somații și titluri executorii, demarându-se astfel procedura de executare silită pentru recuperarea datoriei, potrivit art. 220 şi art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă nu se face plata în termen de 15 zile de la comunicarea somației și a titlului executoriu, se continuă măsurile de executare silită, ceea ce înseamnă că pot fi blocate conturile bancare, se pot institui popriri etc.

Totodată, menționăm că este aplicabilă, la cerere, procedura de mediere, în conformitate cu dispozițiile art. 230 al. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă aţi plătit, staţi liniştiţi, dar verificaţi posibilele datorii de anul trecut

Mulţi dintre gălăţenii care au primit somaţii au fost extrem de surprinşi, din varii motive. Unii ştiau clar că au achitat debitul, caz în care, spune Primăria, nu trebuie să ia în considerare somaţia. Cei mai mulţi ne-au întrebat de ce sunt somaţi acum, fiind prima dată că primesc asemenea documente la mijlocul anului, situaţie cu care nu s-au confruntat anul trecut. Ei bine, anul trecut, termenul de 31 martie a fost extins, în condiţiile pandemiei, până la 30 iunie, ceea ce, evident, nu mai este cazul acum.

În plus, mai există un aspect care nu a fost suficient explicat, pe înţelesul tuturor, în somaţii. Orice datorie de anul trecut aţi fi avut la bugetul local, plata de anul acesta de până la 31 martie a compensat-o, lăsându-vă deci dator cu suma pe care credeaţi că aţi plătit-o în 2021. Procedura este legală, dar ar trebuie să fie popularizată mai eficient, inclusiv prin notificarea contribuabilului atunci când se face respectiva compensare. Iar notificarea asta, în 2021, ar trebui să se facă şi prin e-mail ori SMS, în condiţiile în care o trimitere poştală, care costă, poate să nu găsească pe nimeni acasă, mai ales în situaţia în care contribuabilii sunt plecaţi din ţară. În plus, nu înţelegem de ce se aşteaptă jumătate de an pentru notificarea privind nişte datorii din anul anterior? Până la urmă, dacă scopul este recuperarea unor datorii, nu ar fi ideal ca asta să se facă mai repede? Nu de alta, dar nu putem să nu ne gândim că graba de a notifica aproape 50.000 de gălăţeni că au datorii survine şi din nevoia de a acoperi nişte găuri din bugetul local, până la rectificarea bugetară din august, scrie viata-libera.ro.