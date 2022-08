YNY Sebi, scenă neplăcută la un majorat: Ai ajuns mie să-mi faci din astea?! Tot el a început să plângă după ce a venit cu briceagul la mine

„Am fost să cânt la un majorat al unei fete. A fost totul în regulă până când, în timp ce eu nu eram atent și cântam, unul a venit și flutura un briceag pe lângă mine. Ai ajuns mie să-mi faci din astea?! Eu, care vin cu bun simț, să distrez lumea... Am aflat care era treaba. Eu am mers să cânt la majoratul unei fetei pe acre toți băieții o plăceau. (...) Eu nu sunt șmecher, nu-s smardoi, eu sunt cântăreț până la urmă, că trebuie să-mi știu exact valoarea și poziția, dar dacă mi se întâmplă din astea, vă dați seama că iau foc. Eu sunt băiat cu bun simț de fiecare dată și vreau să se distreze lumea și să nu iasă certuri. Dacă sunteți șmecheri, fiți până la capăt. Dar este totul în regulă, să știți, că am văzut că mi-ați dat mulți mesaje. I-am zis că dacă vrea ceva, să vină afară, să nu-i stricăm majoratul fetei, dar a început tot el să plângă”, a zis YNY Sebi.

YNY Sebi este trapperul, de doar 18 ani, care ocupă locul 1 în trending pe YouTube. Melodiile sale au milioane de vizualizări. A avut colaborări, printre alții, cu Bogdan de la Ploiești.

YNY Sebi este elev în clasa a XII-a, la cel mai bun colegiu din Buzău - Colegiul B.P. Hasdeu. Artistul urmează un profil umanist, iar pe viitor vrea să se înscrie la Facultatea de Drept sau ASE.

Bogdan de la Ploiești nu vrea să se căsătorească: „Nu pot să fac păcatul ăsta". Mai exact, cântărețul a spus că nu vrea, în biserică, să jure că va fi fidel unei singure femei.

De asemenea, Bogdan de la Ploiești a zis că nu crede în iubire, ci consideră că respectul este mult mai important. „Respectul este mai important decât iubirea și dacă există respect, putem construi lucruri foarte mari”, a zis cântărețul.

„Nu vreau să mă căsătoresc. Din câte știu, atunci când te căsătorești trebuie să intri în biserică și să faci un jurământ. Și atunci, eu de ce să fac păcatul ăsta? Nu cred că voi găsi femeia pentru care merită să jur pentru că știu cum sunt eu. Nu cred că există bărbat care să nu calce strâmb, măcar o dată, de două ori. Șmecheria este să nu afle persoana de lângă tine. Consider că toți mai călcăm strâmb, motiv pentru care nu vreau să jur în biserică faptul că nu voi face.”, a zis Bogdan de la Ploiești, la Kanal D, în emisiunea Teo show.

„Eu am alte principii. Nici în iubire nu prea cred. Eu, decât să spun „te iubesc”, mai bine îți dau o floare. Respectul este mai important decât iubirea și dacă există respect, putem construi lucruri foarte mari. Am nevoie de o persoană care să mă înțeleagă, care să mă sprijine și să îmi ofere liniște. Pentru mine, liniștea este esențială. Fără liniște nu pot să fac treabă. Și trebuie să fiu foarte, foarte înțeles. Poate există o astfel de persoană”, a mai spus cântărețul la Kanal D.

Bogdan de la Ploieşti este unul dintre maneliştii momentului din România. Are doar 26 de ani şi o mulţime de colaborări cu artişti mega-cunoscuţi din domeniul în care activează, printre care şi cu mentorul său, Florin Salam. Înainte de a se apuca de muzică, Bogdan de la Ploieşti, pe numele său real Bogdan Marian Aldea, a fost fotbalist. El a făcut performanţă la categoria sa de vârstă, câştigând trofee cu echipa naţională a României de juniori.

