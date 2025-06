Xi Jinping avertizează SUA: Asta se va întâmpla dacă vor pierde respectul lumii

Marți, pe contul President Xi Jinping - Commentary de pe X, contul oficial de comunicare al președintelui Republicii Populare Chineze pe rețeaua lui Elon Musk, a fost postat un text de avertizare la adresa Statelor Unite ale Americii, în care sunt date mai multe exemple istorice de imperii care, în ultima jumătate de mileniu, au decăzut și și-au pierdut influența.

„Lumea poate merge mai departe fără Statele Unite.

Acum 100 de ani, Imperiul Britanic domina comerțul global, controlând peste 20% din avuția lumii. Mulți credeau că soarele nu va apune niciodată peste el.

Acum 200 de ani, Franța domina scena europeană, armatele sale erau temute, cultura sa – invidiată. Napoleon se declara nemuritor.

Acum 400 de ani, coroana spaniolă stăpânea de la Manila la Mexic, cu flote de comori încărcate de argint și mătase. Regii credeau că gloria lor va dura veșnic.

Fiecare imperiu s-a proclamat de neînlocuit. Fiecare a fost, în cele din urmă, umbrit“, a notat Xi Jinping.

Xi Jinping, președintele Chinei, avertizează Statele Unite că, dacă va pierde respectul lumii, o să cadă, la fel ca toate imperiile menționate mai sus și omenirea va merge mai departe fără ele.

„Puterea se stinge, influența migrează, iar legitimitatea moare în clipa în care este considerată un drept înnăscut și nu ceva câștigat. Dacă America va pierde respectul lumii, va descoperi ceea ce fiecare imperiu căzut a învățat prea târziu:

Lumea merge mai departe. Întotdeauna“, a scris Xi Jinping, președintele Republicii Populare Chineze, pe X.

