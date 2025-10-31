WOW! Să vezi și să nu crezi... Ce a făcut primarul Tuță în Sectorul 1

Dar parcă în România ne-am obișnuit, nu? Nu ne mai surprinde nimic... Și totuși? Se poate să fim încă surprinși.

„Viziunea” de iarnă a primarului Sectorului 1, George Tuță, a început: În Bucureștii Noi, zona Laminorului, trandafirii au fost scoși și înlocuiți cu… Yucca. Da, planta de deșert și de stepă aridă... Frumos, elegant, cât de cât.

Jurnalista Elena Cristian a semnalat pe rețelele sociale începutul „marii schimbări” din Sectorul 1. Ziarista a ironizat această intervenție urbană, mai ales momentul aferent...

„A început marea schimbare în Sectorul 1: în Bucureștii Noi, zona Laminorului, se înlocuiesc trandafirii (acum, în prag de îngheț) cu Yucca. Eu zic că așa viziune ca a primarului Tuță nu a mai existat pentru Sectorul 1. Sunt convinsă că vor urma și alte… investiții… atât de așteptate de locuitorii sectorului”.

Yucca, floarea care luptă cu înghețul... în Sectorul 1

„Momentul e perfect ales: vine înghețul, nu se prind noile plante, motiv să fie înlocuite iar anul viitor... Sectorul 1 trebuie să arate mereu altfel”, a adăugat jurnalista, cu umor amar...

Administrația pare preocupată mai degrabă de „schimbări exotice în peisajul floral” decât de lucruri concrete.

Un nou concept urban: Tropicele de la Laminorului



Yucca, o plantă originară din regiunile aride ale Americii Centrale, este cunoscută pentru rezistența la secetă, nu la îngheț. Alegerea ei pentru spațiile verzi din Sectorul 1 a fost interpretată drept un nou episod al „viziunii neconvenționale” a administrației locale.

„Se pare că în Sectorul 1 începe transformarea din cartier rezidențial în grădină botanică experimentală. Dacă rezistă yucca la iarnă, urmează palmierii pe, de ce nu, Bulevardul Ion Mihalache”, au glumit internauții.



Dar hai să apreciem schimbarea... Orice e mai bine decât nimic... Schimbarea trandafirilor cu Yucca vine ca un gest... simbolic. Un experiment urban de sezon, în care estetica tropicală se întâlnește cu gerul de noiembrie, marca Tuță. Ce-i drept.. încă e cald, are dreptate și primarul Sectorului 1. Ce ger, domnule, cu așa încălzire globală?!