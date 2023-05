Vrei o casă nouă? Ești așteptat la Salonul Imobiliar Bucuresti, 5-7 mai 2023.

Salonul Imobiliar București vă așteaptă la Palatul Parlamentului între 5-7 mai 2023. Parcarea este gratuită pentru vizitatori, în curtea Parlamentului.

Organizatorii estimează că cei peste o sută de expozanții la SIB vor veni în contact cu aproximativ 6.000 de vizitatori în week-end-ul 5-7 mai 2023. Prețul apartamentelor găsite aici pornește de la 36.500 de euro.

„SALONUL IMOBILIAR BUCURESTI are loc weekend-ul acesta la Palatul Parlamentului, iar noi va oferim 3 cadouri:

1.ACCES GRATUIT! Da GOING la evenimentul de pe facebook si te poti bucura timp de 3 zile de oferte de case si apartamente, in blocuri noi si vechi, multe oferte, mobilier, decoratiuni, etc.

2. 500 EUR cadou din pretul oricarei proprietati cumparate la SIB, suma suportata de catre organizator.

3. La intrare vei primi un jeton in format fizic, pentru campania promotionala, unde organizatorul pune la bataie 25.000 lei pentru tine”, informează organizatorii evenimentului.

VEZI ȘI: Bucătărie fără ferestre. Dezvoltatorii imobiliari nu încetează să-și uimească clienții cu noua lor găselniță

Dezvoltatorii imobiliari nu încetează să-și uimească clienții.

Mai nou, pentru a profita de fiecare centimetru din casă pentru a face profit crând cumva mai mult spațiu, nu doar că fac bucătării open space (asta deja nu mai deranjează aproape pe nimeni), ci fac bucătării fără... ferestre.

Da, ați auzit bine. Bucătării fără ferestre. Bucătăria ar trebui să fie foarte bine ventilată, dar în goana după profit, unii dezvoltatori aleg să nu mai facă ferestre.

Dezavantajele unei astfel de bucătării sunt evidente. Din cauza lipsei de aer, grăsimea și murdăria se vor depune în cameră, lucru care va afecta durata de viață a mobilierului. Camera va fi mereu „caldă” și va fi mereu umezeală după ce veți găti. Dar cel mai important... nu veți avea lumină de la soare.

Cumva, bucătăria fără ferestre este la limita legii. Potrivit normelor SNIP (Coduri de construcții), bucătăria trebuie să aibă lumină naturală și să fie bine ventilată. În caz contrar, se consideră că este un spațiu periculos și inutilizabil.

Cum vi se par apartamentele cu bucătării fără ferestre? Ați sta într-o astfel de locuință?

