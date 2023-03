Vor fi lansate primele timbre cu silueta Regelui Charles

Primele timbre care poartă silueta Regelui Charles urmează să fie lansate în curând în Marea Britanie. Imaginea profilului neîncoronat al Regelui, în argint și cu fața spre dreapta, apare pe o colecție de 10 timbre cu imagini care includ flori cu semnificație specială pentru Regatul Britanic, precum floarea soarelui și irisul violet, informează The Guardian.

David Gold, directorul pentru Afaceri Externe și Politică al Royal Mail, a declarat: ”Marea Britanie este o națiune de grădinari, iar dragostea pentru flori este adânc în conștiința noastră colectivă. Majestatea Sa este cunoscută a fi un grădinar pasionat și suntem încântați că primele timbre speciale care îi prezintă silueta sărbătoresc unele dintre cele mai populare flori din grădinile britanice.”

Spre deosebire de celebra siluetă a Reginei Elisabeta a II-a, Regele nu este reprezentat purtând o coroană de laur. Colecția de timbre va fi pusă în vânzare începând cu 23 martie la un preț de 10,40 lire sterline.

Timbrele marchează, de asemenea, o piatră de hotar semnificativă în istoria filatelică britanică, deoarece pe ele apare prima schimbare de siluetă din 1968.

