Von der Leyen spune că nu este 'tulburată' de o campanie cu postere din Ungaria ce o arată alături de Alexander Soros - Foto

Nu este prima şi probabil nici ultima, a adăugat acelaşi purtător de cuvânt despre campania lansată de premierul ungar Viktor Orban. Dar Comisia Europeană nu va tolera antisemitismul, a mai spus el, cu referire la faptul că tatăl lui Alexander Soros, George Soros, este supravieţuitor al Holocaustului.

'Să nu dansăm pe muzica lor!' - este mesajul scris pe posterele stradale din Ungaria în care Ursula von der Leyen apare împreună cu moştenitorul imperiului financiar al miliardarului liberal american de origine ungară George Soros, pe care premierul conservator ungar îl acuză că finanţează opoziţia pentru a-l înlătura de la putere.

O campanie similară a fost desfăşurată de Viktor Orban în 2019, când pe posterele stradale apărea preşedintele de atunci al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, alături de George Soros însuşi. Acele postere au fost retrase în urma protestelor Partidului Popular European (PPE) din care partidul lui Orban, Fidesz, făcea parte la acea vreme şi din care avea să se retragă doi ani mai târziu.

Presa proguvernamentală ungară sugerează în acest timp că Alexander Soros alimentează criticile internaţionale faţă de Legea ungară pentru Protejarea Copiilor, care interzice să le fie expuse copiilor în şcoli conţinuturi de natură LGBT.

In Hungary there are billboards depicting the EC president, Ursula von der Leyen, and the Open Society Foundations chair, Alex Soros, with the slogan: “Let’s not dance to their tune.”

Well you do not have to. Go for the door. Simple. pic.twitter.com/NhCYKjhabh