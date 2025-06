Vlad Oprea, primarul din Sinaia, rămâne după gratii. Curtea de Apel București a decis prelungirea cu 30 de zile a arestului preventiv

Oprea se află în arest preventiv din data de 21 mai, după ce procurorii DNA au solicitat această măsură. Curtea de Apel București a aprobat prelungirea arestului preventiv pentru perioada 20 iunie – 19 iulie, însă decizia nu este definitivă și poate fi contestată.

Primarul fusese plasat inițial sub control judiciar în luna ianuarie, într-un dosar în care este cercetat pentru fapte de corupție. Printre interdicțiile impuse atunci, se numărau cele precum interzicerea exercitării funcției și obligația de a nu lua legătura cu martorii din dosar.

Potrivit anchetatorilor, Vlad Oprea a încălcat aceste măsuri în mod repetat. În datele de 4 și 13 martie 2025, acesta s-ar fi întâlnit cu viceprimarul orașului, într-o cameră tehnică a unui hotel din Sinaia. Procurorii spun că viceprimarul prelua, în acea perioadă, atribuțiile edilului. Întâlnirile au fost documentate de anchetatori, care au înregistrat discuțiile dintre cei doi.

DNA susține că, deși se afla sub control judiciar și nu avea voie să își exercite atribuțiile, Oprea ar fi continuat să conducă în fapt Primăria Sinaia. „În concret, în perioada martie – aprilie, inculpatul Oprea Vlad Gheorghe, deşi se afla sub măsura controlului judiciar pe cauţiune şi avea interdicţia de a exercita funcţia de primar al oraşului Sinaia, în fapt, ar fi exercitat atribuţiile de primar, dând dispoziţii directe viceprimarului oraşului Sinaia în ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor referitoare la relaţia cu Consiliul Local (discuţii cu privire la măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea acestora, propunerile de hotărâre ce ar trebui aprobate sau respinse, pregătirea acestora etc.); exercitarea atribuţiilor referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale Sinaia (modalitatea în care să se supună dezbaterii în Consiliul Local Sinaia bugetul local) şi exercitarea de atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local (gestionarea de către Primăria Sinaia a relaţiei contractuale cu societatea de apă canal în ceea ce priveşte majorarea tarifelor, gestionarea de către Primăria Sinaia a unor terenuri aparţinând primăriei, suspendarea raporturilor de muncă a două angajate, scoaterea la concurs a unor posturi din aparatul administrativ al Primăriei Sinaia etc.)”, a transmis DNA într-un comunicat de presă.

Vlad Oprea este urmărit penal pentru mai multe infracțiuni, printre care luare de mită în formă continuată, efectuarea de operațiuni financiare incompatibile cu funcția, trafic de influență și fals în declarații de avere. Procurorii îl mai acuză de abuz în serviciu, folosirea influenței în scop personal, spălare de bani și executarea unor lucrări de construcție fără autorizație sau cu încălcarea prevederilor legale, pe terenuri din orașul Sinaia.

