VIDEO VIRAL: O fetiță a bătut palma cu preotul, în timp ce era binecuvântată

Un filmuleț de la o ceremonie catolică face înconjurul lumii. Când preotul a ridicat mâna pentru a binecuvânta o fetiță, ea a crezut că, de fapt, vrea să bată palma.

Așa că, a răspuns la fel și... a bătut palma. Mama copilei a intervenit imediat, iar ea a rămas cuminte până la finalul ceremoniei.

Preotul însă, cu greu și-a stăpânit râsul cât timp a rostit binecuvântarea.

Filmul a fost postat pe mai multe rețele de socializare și a devenit viral.

