Viceprimarul din Bacău exclus din USR îl cheamă în instanță pe primarul orașului, reprezentant al USR

Într-o postare pe Facebook, Cristian Ghingheș, viceprimarul Bacăului, a atacat în contencios administrativ deciziile prin care primarul orașului, Lucian Stanciu-Viziteu, reprezentant al Uniunii Salvați România, i-a retras toate atribuţiile:

„Săptămâna aceasta am depus la Tribunalul Bacău acțiunea prin care solicit judecătorilor de contencios administrativ să anuleze cele două dispoziții prin care primarul mi-a retras în mod abuziv atribuțiile.

Principalele argumente invocate în cerere sunt nemotivarea celor două acte administrative, respectiv excesul de putere săvârșit de primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu prin încercarea de a goli de conținut funcția de viceprimar.

Știți deja motivul: la baza retragerii atribuțiilor a stat dorința primarului de a mă forța să demisionez pentru că nu am fost de acord cu târgul politic pe care primarul îl are cu fostul primar Cosmin Necula, trimis în judecată de DNA pentru corupție. Am refuzat să demisionez pentru a lăsa locul liber unui viceprimar de la Pro România și consecințele nu au întârziat să apară.“, a scris Ghingheș.

Primarul, acuzat de „scamatorii politice“

„Din păcate, primarul a confundat obligațiile administrative cu scamatoriile politice și chemarea acestuia în fața instanței va arăta, cu dovezi, nu doar presiunile la care am fost supus, dar și felul în care în repetate rânduri a avut impresia că poate să tranzacționeze o funcție administrativă pentru diverse interese politice, de grup.

Chiar dacă atunci și-a caracterizat decizia ca fiind una pur administrativă, în răspunsurile la plângerile prealabile premergătoare acțiunii în instanță primarul Stanciu-Viziteu nu a menționat niciun reproș de ordin administrativ, singura argumentare oficială fiind că el are dreptul să acorde și să retragă atribuții după bunul plac.

După retragerea atribuțiilor, am fost înlăturat din toate comisiile și grupurile de lucru municipale (urbanism, circulație, locuințe ANL, comitetul de urgență etc), mi-a fost restricționat accesul la toate informațiile și documentele interne și mi s-a mutat biroul într-un sediu aflat la marginea orașului. Ulterior, ca răzbunarea să fie completă, am fost exclus și din organizația locală a USR, condusă de același Lucian Daniel Stanciu Viziteu, ambele sancțiuni fiind în momentul de față atacate la comisiile de arbitraj ale partidului.

Remember: la alegerile locale din septembrie 2020, am candidat într-un tandem primar-viceprimar pentru Primăria Bacău, cu un mesaj puternic anticorupție și cu o campanie îndreptată împotriva neregulilor administrației conduse de fostul primar Necula (ex-PSD, acum Pro România), trimis în judecată ca urmare a unei sesizări pe care am făcut-o în anul 2017, când era consilier local.“, a conchis, pe Facebook, Cristian Ghingheș.

