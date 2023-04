Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, tranșant: Nu susținem blocarea Bucureștiului din punct de vedere urbanistic

”Noi am rămas în culpă, municipalitatea a rămas în culpă față de dezvoltatori”, a spus Bujduveanu la o conferință pe tema pieței rezidențiale din Capitală.

Este pentru prima oară când un edil renunță la abordările populiste. Atât primarul general, cât și unii dintre primarii de sector, au dat vina pe dezvoltatorii imobiliari, care nu ar construi grădinițe sau școli în zonele în care ridică blocuri. În țările dezvoltate, investitorul privat se ocupă de construcția locuințelor, dar infrastructura, de la drumuri la școli, cade în sarcina autorităților locale, care au tot interresul să dezvolte comunitatea pe care o administrează.

„Pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, a existat un PUZ care a prezis o dezvoltare corectă în zonă, a dat exemplu Bujduveanu. Acum vom face infrastructura în zonă. Noi am rămas în culpă, municipalitate a rămas în urmă faţă de dezvoltatori.Drumurile din proiecte rezidenţiale trebuie preluate de municipalitate, alfel nu va avea cine să le administreze. Aşa e normal, ca acestea să fie transferate la primărie. Dacă este nevoie, Primăria poate modifica o rută de transport de suprafaţă în paralel cu o dezvoltare imobiliară, a adăugat Bujduveanu. Acesta e rolul municipalităţii, să faciliteze accesul cetăţenilor, să asigure şi alte servicii, curăţenie, transport, etc. Nu să creem favele lângă oraş. Nu putem separa dezvoltatorii în oameni buni sau răi. Privatul vrea să facă profit, aşa e mecanismul de funcţionare. Statul şi administraţia locală au ca rol să frâneze această marjă a profitului ca să existe şi plus valoare pentru comunitate. Acesta este dansul pe care trebuie să îl facem cu privaţii care dezvoltă. Să ajungă cât mai mult la cetăţeni, cât mai multe investiţii în domeniul public pentru a reduce restanţele din ultimii ani”, a concluzionat Bujduveanu.

Practic, vice-primarul general anunță o strategie de dezvoltare a orașului la 180 de grade față de ceea ce a făcut până acum Nicușor Dan. Primarul general a anulat prin decizii personale Planurile Urbanistice de Sector, în condițiile în care nu a fost actualizat Planul Urbanistic General, ceea ce a blocat investițiile în Capitală și le va menține blocate cel puțin încă doi ani. Acest blocaj urbanistic produce efecte negative în lanț, determinând scăderea contribuției Capitalei la PIB-ul național (cu 2,4% din 2019 până în 2021, iar pierderile pentru veniturile fiscale până în 2026 fiind estimate la 3,45 miliarde de euro, potrivit unui studiu de impact efectuat de analistul financiar Iancu Guda).

Astfel, Bujduveanu a anunțat că PNL nu susține blocarea Bucureştiului din punct de vedere urbanistic. ”Chiar dacă noi, a spus Bujduveanu referindu-se la PNL am susţinut blocarea PUZ-urilor pentru un an, nu mai susținem continuarea acestei situaţii. Dar, în acelaşi timp, nu suntem de acord nici cu mutilarea oraşului, ci vrem o dezvoltare corectă. Pentru că și PUG-ul este învechit, am cerut şi deblocarea acestuia. Nu poţi dezvolta un oraş doar pe baza PUZ-urilor. Ele, puse cap la cap, erau un PUG de fapt. PNL doreşte să se dezvolte afaceri prospere în Bucureşti, nu să fie un blocaj”, a concluzionat Bujduveanu.

PNL nu a anunțat dacă îl mai susține sau nu pe Nicușor Dan. Mai mulți lideri ai partidului au cerut o delimitare de actualul primar general. Mai mult, PNL i-a dat un ultimatum acestuia, cu termen de 6 luni, în care trebuie să atingă anumiți indicatori de progress pe 10 teme principale, printer care și cea idul Național Liberal îi cere Primarului General Nicușor Dan atingerea de către administrația condusă de către acesta a unor indicatori simpli, pe 10 teme prioritare, în termen de 6 luni de acum înainte. peste doi ani de mandat Partidul Național Liberal îi cere Primarului General Nicușor Dan atingerea de către administrația condusă de către acesta a unor indicatori simpli, pe 10 teme prioritare, printer care și asumarea prin acțiuni concrete a politicii de urbanism a Bucureștiului, cu accent pe zonele centrale.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News