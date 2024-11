Vârsta la care ar trebui să începi să faci economii pentru pensie. Alexandra Smedoiu (CFA) arată "scenariul ideal" pentru "un trai confortabil" la bătrânețe

Statisticile arată că fenomenul de îmbătrânire a populației va duce la un dezechilibru între numărul persoanelor care muncesc și cel al pensionarilor. Mai mult, se spune chiar că există posibilitatea ca tinerii de acum să nu mai aibă pensii pentru că nu vor fi bani. În acest context, Alexandra Smedoiu, vicepreședinte CFA România, a explicat ce ar trebui să facă românii pentru a-și asigura un venit la bătrânețe.

"Statul întotdeauna va susține persoanele vârstnice. Întrebarea este care va fi capabilitatea statului de a susține 100% traiul unei persoane vârstnice în condițiile în care acest dezechilibru va fi din ce în ce mai pregnant. Și atunci, poate că o variantă mai realistă, să spunem așa, sau poate chiar mai conștiincioasă, ar fi să ne gândim că statul va asigura un venit minim de subzistență și că este în sarcina noastră să ne asigurăm acel venit suplimentar care să ne asigure un trai confortabil decent după pensionare", a explicat Alexandra Smedoiu.

Venitul ideal la pensie

Potrivit unui studiu al Asociației CFA România, pentru cei mai mulți români un venit ideal la pensie ar fi 75% din salariu. Pentru a acumula aceasta sumă ar trebui ca fiecare persoană să economisească și pe cont propriu.

“Scenariul ideal este o combinație între pensia de stat și economisirea privată. O parte din economisirea privată înseamnă pilonul 2, care este o economisire obligatorie. Și este bine că este așa, pentru că practic statul ne sugerează un comportament care este bun pentru noi. Însă mai mult decât acest 4,75%, probabil din calculele noastre rezultă că ar trebui să avem o economisire privată pe toată durata vieții active, undeva între 6 și 7%. Acest această economisire privată ne va suplimenta venitul la pensie de la 40-50% sau cât ne va putea asigura statul la momentul respectiv, până la nivelul acesta dorit de 75% din salariul mediu pe pe economie”, a mai spus Alexandra Smedoiu.

Vârsta la care ar trebui să începem să economisim pentru când vom fi la pensie

Astfel, un tânăr ar trebui să economisească în plus pentru pensie aproximativ 2% salariu, în fiecare lună. La un salariul de 5.000 de lei, de exemplu, asta înseamnă 100 de lei. Totuși, la ce vârsta mai exact ar trebui să începem să facem asta? Alexandra Smedoiu spune că nu mai târziu de 25 de ani.

“O să spun o opinie nepopulară. Dar cred că cel mai târziu ar fi 25 de ani. (…) Deci să nu ne gândim la pensie ca la ceva îndepărtat sau care începe să fie relevant în viața noastră de abia la 45 plus, pentru că în momentul în care începem să economisim la 45 plus și mai avem, să spunem, 20 de ani de viață activă, procentul nu mai este 6,5, este 11-12, deci important este să începem cât mai repede. Noi ce spunem este să începem să economisim încă de din primul an de muncă, să putem să avem această continuitate datorită efectului de dobândă compusă sau randament compus, banii care se strâng și care stau acolo vor produce la rândul lor randament suplimentar.“

Alexandra Smedoiu: Important este să ne uităm la instrumente financiare care protejează de inflație

“Important este să ne uităm la instrumente financiare care protejează de inflație, pentru că inflația se cea care distruge valoarea în timp a banilor. Și atunci în în condiții de inflație galopantă, dacă am economisit acum 20 de ani într-un instrument care nu protejează împotriva inflației, atunci s-ar putea să fiu într-o situație mai rea decât atunci când am început.

De aceea recomand să ne uităm la instrumente care diversifică. De exemplu fonduri, fonduri de investiții care au portofolii diversificate, atât în acțiuni, care de regulă asigură o protecție împotriva inflației, dar și obligațiuni, care asigură o protecție împotriva ciclurilor economice. Deci, mergând pe un produs din acesta, pe care un profesionist deja le-a diversificat pentru pentru noi de ce nu, chiar poate să fie chiar și o investiție directă la bursă. Ce nu recomand, exemplu, este să stăm cu banii pe termen foarte lung în depozite bancare, pentru că, de regulă, depozitul bancar nu protejează împotriva inflației”, a mai spus Alexandra Smedoiu în cadrul emisiunii iBani, prezentată de Ștefana Todică la Pro TV.

