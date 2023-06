Vapatul, soluţie pentru renunţarea la fumat? La GFN23, experţii au făcut apel la OMS. Preşedintele Asociaţiei Industriei de Vaping a venit cu cifre şi a demontat mituri

Astfel, am putut afla că vapatul şi ţigările electronice, care funcţionează pe principiul Heat Not Burn (încălzire, nu ardere), au apărut tocmai din dorinţa de a reduce prevalenţa fumatului. De asemenea, am vorbit despre costuri, dar şi despre fumatul pasiv când este vorba de vapat. Iată, mai jos, declaraţiile lui Ciprian Boboi pentru DC News.

"Sunt în industrie de vreo 13 ani, de la începuturile ei, şi am observat tot parcursul industriei, născută din nevoia de a combate fumatul. Nu exista produsul, dacă nu exista fumatul. E un produs care se adresează fumătorilor, cu scopul de a-i ajuta să renunţe la fumat. Ţigara electronică, vapingul, este cea mai bună metodă şi cea mai eficientă de a combate fumatul, descoperită până acum.

Cifrele arată asta. Cercetătorii englezi, spre exemplu, arată că la ei în ţară rata de renuntare la fumat cu ajutorul vapingului este de peste 50%. Prin comparaţie, rata de eficienţă a plasturilor cu nicotină şi alte produse asemănătoare este de doar 9%. Eficienţa este dovedită în ţări precum Anglia, Noua Zeelandă, Canada, şi altele. Asta datorită încadrărilor în politicle publice, ca unealtă de combatere a fumatului.

Vapingul este eficient când ai o autoritate credibilă care reglementează acest domeniu. În Marea Britanie, autorităţile din sănătate au făcut propriile studii, au arătat că nocivitatea e cu până la 95% mai redusă faţă de fumatul clasic. În fiecare an, ei revalidează studiile, şi astfel fumătorii au o ancoră şi reuşesc să renunţe la fumat.

Vapatul este tot o administrare de nicotină, dar nu presupune arderea şi, astfel, automat se elimină o grămadă de substanţe, cum ar fi gudronul. În fumat sunt peste 5000 de substanţe nocive, pe când la vaping nu au existat cazuri de îmbolnăviri", a explicat Ciprian Boboi.

Lipsa politicilor, egal lipsa rezultatelor. Comparaţie între România şi Regatul Unit. Cine se opune la noi şi care sunt soluţiile

"Un exemplu pe care îl dau eu des este între Regatul Unit şi România. În 2012, Romania avea o prevalenţă a fumatului de 28%, Regatul Unit 27%. Zece ani mai târziu, prin politicile publice implementate, Regatul Unit a scăzut prevalenţa fumatului sub 12%, în timp ce România stă tot pe la 28%, pentru că încă e multă confuzie în jurul subiectului.

Din păcate, observăm că în ţările cu venituri medii şi ridicate, guvernele au o vedere mai obiectivă pe subiect, se uită la studii, trag concluzii, pe când în ţările cu venituri mici există influenţe care nu îşi doresc acest lucru. Şi aici pot să menţionez unele ONG-uri antifumat, care au devenit mai nou ONG-uri antivaping, sau ONG-uri anti-ştiinţă.

E nevoie doar de orientarea parlamentarilor către acele studii care există şi să se treacă peste preconcepţiile că vapingul ar fi o nouă unealtă de a recruta fumătorii. Nu este aşa. Studiile arată că traseul este doar într-o direcţie, de la fumat la vapat, nu invers. Trebuie doar să se uite obiectiv la studii, să ia în considerare că avem una dintre cele mai ridicate rate ale fumatului din Europa, şi că mai mult de jumătate dintre fumători au încercat să renunţe în ultimii doi ani şi au eşuat. În cazul României, chiar a crescut rata fumătorilor în ultimii 3 ani. Ca soluţii, am cam aplicat tot ce se putea face. A crescut preţul, s-au pus pictograme pe pachetele de ţigări, s-a interzis fumatul în locurile publice. Au avut ceva impact la vremea aia, au fost măsuri bune, trebuie să extindem paleta de măsuri şi să ne uităm la poveştile de succes din alte ţări.

Fumătorii, inclusiv în ţări cu venituri mai scăzute decât în România, nu se uită pe cât credeam noi la costuri, ci la accesibilitate şi să fie cât mai uşor de folosit. Ţigările de unică folosinţă au reuşit să convingă mulţi oameni că vapatul e mai puţin nociv, că ajută la renunţarea la fumat", a mai declarat preşedintele Asociaţiei Industriei de Vaping.

Există sau nu vapat pasiv?

"Nu există vapat pasiv, nocivitate pasivă, toate studiile arată asta. E doar o neplăcere cauzată altora de mirosul în sine. Ca să inhalezi pasiv, din particulele celui care vapează, ar însemna să stai foarte aproape de cel care vapează, până într-un metru și jumătate, iar persoana care vapează să îți sufle direct în față. Chiar și așa, un cercetător în domeniu, spunea ieri că de exemplu, nocivitatea aburului când gătești diverse mâncăruri este mai mare ca vapatul pasiv, nu mai vorbim de aerul poluat din marile orașe în care trăim", a concluzionat Ciprian Boboi.

La ediţia din acest an a Forumului Global pe Nicotină, din Varşovia, experţii din toată lumea au făcut apel la Organizaţia Mondială a Sănătăţii să îşi reconsidere poziţia cu privire la folosirea produselor care livrează în siguranţă nicotină, ca metodă de renunţare la fumat. La eveniment, 70 de vorbitori, dar şi persoane care au renunţat la fumat prin intermediul dispozitivelor electrice, au discutat despre potenţialul uriaş al unei astfel de strategii, dar şi despre riscurile la adresa sănătăţii publice dacă măsurile nu sunt integrate în lupta contra fumatului.

