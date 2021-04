USR PLUS a găsit vinovaţii după cazul Foişor: "Directorul ASSMB și managerul spitalului trebuie să plece"

Modul în care a fost gestionat transferul pacienților de la Spitalul Foișor este inacceptabil, susține USR PLUS: „Directorul ASSMB și managerul Spitalului Foișor trebuie să plece”.

„Directorul ASSMB și managerul Spitalului Foișor trebuie demiși. Spitalul Foișor aparține de Primăria București, în subordinea directă a ASSMB, o structură a primăriei condusă și acum de oamenii numiți fără concurs de fostul primar PSD Gabriela Firea”, arată sursa citată.

Consilierii generali USR PLUS au început evaluarea spitalelor din subordinea Primăriei încă de anul trecut și spun că rezultatul evaluării este că aceste spitale sunt conduse dezastruos: „ele sunt pline de cazuri de corupție, furt din bani publici”.

Ce a declarat viceprimarul USR PLUS, dr. Horia Tomescu

„Viceprimarul USR PLUS, dr. Horia Tomescu, a cerut în repetate rânduri demiterea oamenilor numiți de doamna Gabriela Firea și reforma sistemului prin lansarea de concursuri transparente pentru funcțiile de conducere a spitalelor. Până acum, însă, toate încercările USR PLUS de a reforma spitalele bucureștene au fost blocate. Viceprimarul Horia Tomescu nu a primit nici până la acest moment atribuțiile prevăzute în protocolul pre-electoral care permit începerea reformei”, transmite USR PLUS.

„Pentru a preveni astfel de cazuri pe viitor, cerem încă o dată ceea ce am cerut de la începutul mandatului: demiterea directorului ASSMB și efectuarea de concursuri corecte, transparente și accesibile tuturor pentru funcțiile de conducere a spitalelor care aparțin de Primăria București“, a declarat viceprimarul USR PLUS, dr. Horia Tomescu, transmite Mediafax.