USR a atacat la CCR hotărârea de revocare a Ancăi Dragu de la şefia Senatului

"USR a atacat la Curtea Constituțională hotărârea de revocare a Ancăi Dragu din funcția de președintă a Senatului. Din nou, după ani de luptă împotriva PSD, acum suntem nevoiți să ne apărăm instituțiile democrației române de asaltul hoților și incompetenților. Coaliția hoției a fost dispusă să treacă peste constituție și legi, totul pentru a-i asigura o sinecură lui Florin Cîțu.

Liderul de grup al senatorilor USR, Radu Mihail: 'Nu putem schimba arhitectura constituțională în funcție de alianțe politice conjuncturale! Monstruoasa coalitie a ajuns la capătul răbdării și a lansat un ultim asalt împotriva revoluției bunei-guvernări: fără reforme, fără justiție independentă, fără transparență în cheltuirea banului public'", transmite USR printr-un comunicat de presă.

Anca Dragu, despre schimbarea sa de la şefia Senatului: Este un abuz de putere

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, consideră că este "un abuz de putere" revocarea sa din funcţie, care a fost solicitată, marţi, de noua majoritate PNL-PSD-UDMR.



"Este un abuz de putere", a spus Dragu în şedinţa Senatului în care s-a supus la vot revocarea sa din funcţie. Ea a invocat stabilitatea instituţională, motivând că persoana care ocupă funcţia de preşedinte al Senatului nu trebuie schimbată de fiecare dată când se schimbă majoritatea parlamentară.



"Vă reamintesc că articolul 64 din Constituţia României prevede clar că preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedintele Senatului se aleg pe durata mandatului Camerelor, respectiv în cazul de faţă perioada 2020 - 2024. Tot în acest sens, Curtea Constituţională statuează într-una din deciziile sale că orice reglementare care ar face posibilă revocarea preşedintelui Senatului ori de câte ori s-ar realiza majoritatea de voturi suficientă adoptării unei asemenea măsuri ar fi de natură să creeze o instabilitate instituţională perpetuă. Tocmai de aceea, în practica democratică a României au fost mai multe cazuri în care Opoziţia a menţinut preşedinţia Senatului - spre exemplu, perioadele 2004 -2000, 2009 - 2011 şi chiar anul trecut, în 2020, noua majoritate guvernamentală nu a atentat la această funcţie", a arătat Dragu, potrivit Agerpres.



Potrivit Constituţiei, unor decizii ale Curţii Constituţionale şi chiar practicii democratice, a adăugat ea, "acest demers de înlăturare a preşedintelui Senatului din funcţie este nejustificat".



"Ceea ce se întâmplă astăzi este un abuz de putere şi o tentativă de a acapara complet şi total orice instituţie a statului român. Asistăm la un fenomen numit 'tirania majorităţii', una din slăbiciunile democraţiei, care, în statele cu experienţă democratică mai consistentă, este mult mai puţin întâlnit. Preşedintele Senatului are un loc special în arhitectura instituţională, fiind al doilea om în stat, preşedintele Senatului nu are puterea de a forma sau de a da jos guverne, nici de a transforma de unul singur simple propuneri în legi, are însă un rol important: în a semnala derapajele activităţii din Parlament şi în a garanta dezbaterile democratice din plen. Şi, cel mai important, poate sesiza Curtea Constituţională a României asupra legilor sau hotărârilor cu privire la care există suspiciuni de neconstituţionalitate", a explicat Anca Dragu.