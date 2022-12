Urarea DC News pentru cititorii noştri de pretutindeni, în prag de Anul Nou

Acum, când ne mai desparte doar o zi de prima clipă din 2023 care stă să bată pe la uşile caselor şi inimilor noastre, să ne aducem aminte că ce am trăit în acest an - sfârşitul pandemiei şi începutul războiului - nu a avut şi nu are un rost, dar a avut şi are un rol: acela de a ne face să ieşim din 2022 mai puternici, mai maturi, mai drepţi, mai curaţi, mai uniţi.