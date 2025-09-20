Universitatea Craiova a capitulat la Galați și a suferit prima înfrângere. Două rivale pot profita și le suflă oltenilor în ceafă

Singurul gol al partidei a fost marcat de Joao Lameira în minutul 44, chiar înainte de pauză. Cu un joc steril, gripat, Craiova nu a mai putut reveni. A fost prima înfrângere a Universității Craiova...
Singurul gol al partidei a fost marcat de Joao Lameira în minutul 44, chiar înainte de pauză.
Cu un joc steril, gripat, Craiova nu a mai putut reveni. A fost prima înfrângere a Universității Craiova din acest campionat, venită în etapa a 10-a. Indiferent de rezultatele ce se vor mai înregistra etapa aceasta, Universitatea Craiova rămâne lider.
Oțelul Galați a jucat din minutul 90 în 10 oameni după eliminatea lui Paul Iacob, dar a fost prea târziu pentru olteni să evite înfrângerea.
De prima înfrângere a Craiovei ar putea beneficia Rapid și Dinamo.
Rapidul joacă duminică în Giulești cu Hermannstadt iar o victorie i-ar apropia pe giuleșteni la doar un singur punct de Universitatea Craiova. Dinamo în schimb joacă luni, tot acasă, împotriva Farului Constanța. O posibilă victorie a câinilor roșii i-ar apropia pe aceștia la două puncte de liderul Universitatea Craiova.
Rapid rămâne singura echipă neînvinsă în acest sezon, până în prezent.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu