Data publicării: 23:15 20 Sep 2025

Universitatea Craiova a capitulat la Galați și a suferit prima înfrângere. Două rivale pot profita și le suflă oltenilor în ceafă

Autor: Darius Muresan
universitatea-craiova---cfr-cluj_33449600 Foto Agerpres
 

Singurul gol al partidei a fost marcat de Joao Lameira în minutul 44, chiar înainte de pauză. Cu un joc steril, gripat, Craiova nu a mai putut reveni. A fost prima înfrângere a Universității Craiova...

Singurul gol al partidei a fost marcat de Joao Lameira în minutul 44, chiar înainte de pauză.

Cu un joc steril, gripat, Craiova nu a mai putut reveni. A fost prima înfrângere a Universității Craiova din acest campionat, venită în etapa a 10-a. Indiferent de rezultatele ce se vor mai înregistra etapa aceasta, Universitatea Craiova rămâne lider.

Oțelul Galați a jucat din minutul 90 în 10 oameni după eliminatea lui Paul Iacob, dar a fost prea târziu pentru olteni să evite înfrângerea.

De prima înfrângere a Craiovei ar putea beneficia Rapid și Dinamo. 

Rapidul joacă duminică în Giulești cu Hermannstadt iar o victorie i-ar apropia pe giuleșteni la doar un singur punct de Universitatea Craiova. Dinamo în schimb joacă luni, tot acasă, împotriva Farului Constanța. O posibilă victorie a câinilor roșii i-ar apropia pe aceștia la două puncte de liderul Universitatea Craiova.

Rapid rămâne singura echipă neînvinsă în acest sezon, până în prezent.

