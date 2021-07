Ungureanu reacționează după critica USR PLUS Buzău: Să fie liniștiți! Nu voi mai avea un mandat

Deputatul USR PLUS de Buzău Emanuel Ungureanu a reacționat pentru DCNews după ce a fost criticat de Mihai Răzvan Moraru cu privire la referendumul ce are ca scop alipirea comunei Țintești de municipiu.

USR Plus Buzău s-a delimitat de ce a spus Emanuel Ungureanu privind referendumul pentru alipirea comunei Țintești cu municipiul Buzău, arăta un comunicat publicat pe Facebook. (Vezi știrea AICI.)

Contactat de DC News, deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu a declarat că e necesar, în primul rând, 'să nu confundăm poziția unui membru PLUS cu poziția USR PLUS.'

'Acel comunicat a fost scris de președintele PLUS de la Buzău (n. red. Mihai Răzvan Moraru), care are o frustrare pentru faptul că nu a devenit prefect și acum încearcă să împiedice un proiect comunitar care implică și un angajament electoral pe care l-am făcut în comun.', a subliniat Emanuel Ungureanu.

'Alianța USR PLUS, la inițiativa mea, când am venit la Buzău, și-a asumat construirea unui spital nou de la 0. Am convenit că nu poate fi construit în aer și am spus încă din timpul campaniei că vom apela la autoritățile locale și județene pentru acest obiectiv comunitar. Acel spital nu va avea acces pentru pacienți pe baza carnetului de partid, ci pe baza afecțiunilor bolnavilor. În consecință, pe logica și angajamentul din campanie făcut alături de acest domn care se află temporar în funcția de președinte PLUS Buzău... Angajamentul a fost făcut la aceeași masă.', a povestit Emanuel Ungureanu pentru DC News.

VEZI ȘI: EXCLUSIV / Referendumul de la Buzău, susținut de Boc, Bolojan și Ungureanu. Primarul Toma, dezvăluiri despre opoziția făcută de USR-PLUS și PNL

Ungureanu: Nu voi mai avea un mandat din partea USR-PLUS. Nu mă regăsesc în filiala de la Buzău

De altfel, Emanuel Ungureanu a atras atenția asupra faptului că, 'alegătorii USR-PLUS, când m-au votat pe mine, la Buzău, au știut că un spital înseamnă un teren care nu poate fi luat decât de la administrația locală care este de la PSD. Eu nu am fost altceva decât am spus. În rest, sunt jocuri politice.'

Motivul acestei răfuieli ar fi faptul că 'oamenii de acolo vor să se asigure că nu mai vreau un alt doilea mandat din partea USR-PLUS.'

'Să fie liniștiți, nu voi mai avea un mandat din partea USR-PLUS cu certitudine... cu această atitudine nu mă regăsesc în asemenea filială condusă de un om care nu se mai ține de cuvânt. Pentru mine, cuvântul dat nu era doar o vibrație a aerului, ci înseamnă mai mult.', a precizat Emanuel Ungureanu pentru DC News.

În susținerea afirmațiilor sale, Emanuel Ungureanu a amintit faptul că, 'în luna ianuarie, când era vacanță parlamentară cum este și acum, am fost la Buzău și, împreună cu consilierul local USR, domnul Cîrstea, am fost la domnul primar Toma și atunci am avut o primă discuție foarte aplicată pe acest subiect. Într-un județ cu administrație PSD trebuie să colaborezi cu autoritățile locale și județene pentru a găsi un teren. Nu poți să construiești un spital în aer. Nu putem fi absurzi. Competiția politică este una, interesul comunității suprem - un spital nou, este cu totul altceva. Lucru pe care l-am exprimat în ședința de consiliu local. Bineînțeles, colegul meu Cîrstea și-a exprimat și el rezervele cu privire la proiectul referendumului, care este o altă chestiune. Trebuie dezbătut și trebuie prezentat foarte în amănunt buzoienilor în așa fel încât lumea să vină la vot.'

Ungureanu s-a consultat cu Bolojan

Emanuel Ungureanu a dezvăluit că s-a consultat pe referendumul de la Buzău 'cu un om care se pricepe la administrație, pe care eu îl admir și care este din alt partid', respectiv Ilie Bolojan.

'L-am sunat pe domnul Bolojan și mi-a spus, cu toată deschiderea, că el va veni și va promova acest referendum. După ce am îngropat 20 de copii care au murit cu zile în spitalele țării, cred că am această maturitate să văd care este interesul comun al buzoienilor - un spital. Nu să fac jocuri politice mărunte pentru politicieni locali care n-au niciun fel de proiect comunitar, nicio idee despre cum ar trebui să se dezvolte Buzăul, deși se pretind a fi buzoieni.', a conchis deputatul Emanuel Ungureanu.