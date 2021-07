Ungureanu, după atacul venit de la USR-PLUS: Ăsta e absurdul situației! NU m-am dat nici cu PSD, nici cu PNL. Atât îi duce mintea, atât fac

În contextul războiului cu Mihai Răzvan Moraru (USR PLUS Buzău) pe tema referendumului ce are ca scop alipirea comunei Țintești de municipiul Buzău, Emanuel Ungureanu a făcut mai multe precizări pentru DC News.

Deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu a subliniat, în cadrul intervenției pentru DC News, că 'dacă la capul mesei era un primar de la PNL, USR, UDMR, AUR sau orice alt partid posibil din țara asta, sprijinul meu era același.'

Și Boc vrea un proiect la fel la Cluj

Emanuel Ungureanu a explicat că 'această unire cu Ținteștiul este un proiect care se multiplică la Cluj. Eu am venit de la Cluj în urma unor jocuri politice, la Buzău, și am zis să fac treabă. Eu nu-mi bat joc de comunitatea care mi-a dat votul. Același lucru îl incearcă la Cluj, tot o alipire a unei comune mari de Cluj, domnul Boc cu primăria din Florești. Dacă domnul Boc vrea să facă un referendum, chiar dacă este din PNL și am fost competitori direcți, am fost foarte critic cu domnul Boc la Cluj în campania electorală, eu merg alături de el și susțin referendumul de alipire al Floreștiului de Cluj.'

'În logica mică a unor politicieni mici, asta înseamnă că m-am dat cu PSD-ul la Buzău sau înseamnă că m-am dat cu PNL-ul la Cluj. Atât îi duce mintea, atât fac.', a adăugat el ulterior, amintind că Ilie Bolojan i-a spus cât de necesar este ca politicienii români să treacă de 'orgoliile mărunte'.

Ungureanu: O ipocrizie extraordinară

Ungureanu a spus pentru DC News că era convins că, pentru a construi un spital, trebuie să colaborezi cu oricine. 'Noi avem 15% în Parlament.', a precizat el.

Totuși, 'este și o ipocrizie extraordinară', a susținut Ungureanu, pentru că 'noi, cei din USR-PLUS, spunem spre exemplu că am vota alături de AUR și PSD să fie primari în două tururi pentru că avem și noi un interes electoral, să avem primari în două tururi, să avem o șansă să trimitem mai mulți primari în comunități. Ca să trecem asta, declară domnul Barna, că votăm alături de PSD și AUR, dar eu, care sunt deputat de Buzău, nu pot să mă aliez cu primarul de la PSD să construiesc un spital.'

'Cum e posibil?!', a întrebat apoi, retoric, Ungureanu.

Deputatul USR-PLUS nu poate să gândească 'în acești termeni' pentru că, în opinia sa, 'când avem nevoi în comunitate, trebuie să ne dăm mâna.'

'Nu înseamnă că intru în PSD, că am făcut o alianță ascunsă, am spus lucrurile pe față, se poate verifica. E inițiativa mea, promisiunea mea de campanie! Sunt primul politician buzoian care a promis un spital nou acolo. E un lucru care se poate verifica, nu a mai propus nimeni acolo.', a completat el.

'Absurdul situației în care se pun, din păcate, colegi de-ai mei'

'Dacă Emil Boc și Ilie Bolojan susțin referendumul înseamnă că trec la PSD? Ăsta e absurdul situației în care se pun, din păcate, colegi de-ai mei care au susținut în campanie cu totul altceva, alături de mine.', a mai spus Ungureanu pentru DC News, atrăgând atenția asupra faptului că 'aceste orgolii politice mărunte împiedică tot: autostrăzi, școli, gaz, electricitate, apă, spitale.'

Emanuel Ungureanu vrea, ca peste patru sau zece ani, să se întâlnească pe stradă cu oamenii, în Buzău sau în alte orașe, iar aceștia să spună *Măi, ăsta patru ani a luptat pentru ceva.* 'Restul sunt niște vorbe!' Altfel spus, vrea să lase ceva în urmă.

'*Ăia-s proști, ceilalți sunt proști, numai ai noștri sunt deștepți!* - asta am auzit-o 30 de ani și consecința care este? Nu avem absolut niciun spital nou în afară de cel de la Mioveni. În rest, avem niște spitale cârpite, reconstruite mai bine sau mai prost. De ce? Tocmai de asta!', a continuat Ungureanu.

'În loc să fiu susținut, sunt numit PSD-ist'

Inclusiv din interiorul partidului său, în loc să fie susținut, Emanuel Ungureanu a fost numit PSD-ist.

'Bolojan nu e numit PSD-ist dacă susține referendumul! Domnul Boc și domnul Bolojan sunt mai vocali decât mine, sunt oameni politici cu avengură mult mai mare. Dar asta este! Vor să mă coboare la un nivel de discurs pe care au nu-l accept. Eu am niște promisiuni electorale făcute în timpul campaniei și eu mă țin de cuvânt.', a mai spus Ungureanu pentru DCNews.

Așa că, în august, chiar dacă este vacanță, Emanuel Ungureanu va merge și va susține referendumul de la Buzău care implică, de fapt, 'un angajament de campanie electorală și un lucru comunitar'.

'Dacă mai știți un primar PSD care vrea să sprijine un asemenea demers oriunde în țară sau un primar PNL, USR și are nevoie de sprijinul meu, eu voi fi acolo!', ne-a spus, în încheiere, Emanuel Ungureanu.