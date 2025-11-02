Una din trei companii germane pregătește reduceri de personal pe fondul problemelor economice

Una din trei companii germane intenţionează să reducă numărul de locuri de muncă în 2026, conform unui sondaj prezentat duminică de Institutul Economic German (IW), apropiat de patronate, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

Potrivit acestui sondaj, realizat în octombrie, la care au participat 2.000 de companii, 36% dintre acestea au în plan reducerea numărului de locuri de muncă anul viitor, în timp ce numai 18% intenţionează să creeze noi posturi.

Situaţia este mai acută în industrie, unde 41% dintre cei chestionaţi au spus că au în vedere o reducere a posturilor, în timp ce doar unul din şapte îşi propune angajarea de personal.

În ceea ce priveşte producţia, reprezentanţii a trei pătrimi dintre companii au răspuns că se aşteaptă să producă mai puţin sau cel mult la fel ca în 2025.

Conjunctura economică nefavorabilă devine evidentă dacă se face referire la planurile de investiţii: 33% dintre companii vor investi mai puţin în 2026, în timp ce numai 23% vor cheltui mai mult.

Astfel, aşteptările de investiţii înregistrate în cadrul anchetelor conjuncturale ale IW marcheză un nou record, de peste cinci semestre în teritoriul negativ.

"Companiile suferă din cauza stresului geopolitic ridicat", a declarat expertul în conjunctură al IW, Michael Gromling. La acesta se adaugă alte probleme de factură internă, precum preţurile ridicate la energie, costurile mari cu beneficiile sociale de care beneficiază angajaţii şi birocraţia, conform evaluărilor institutului.

"Fără reforme la nivel de stat devine tot mai neverosimil că programele extraordinare de miliarde de euro (pentru investiţii) ale Guvernului vor avea efectul sperat şi necesar", a subliniat Gromling.