Un vulcan a intrat în erupție,  după circa 12.000 de ani
Data actualizării: 15:56 24 Noi 2025 | Data publicării: 15:56 24 Noi 2025

Un vulcan a intrat în erupție,  după circa 12.000 de ani

vulcan Foto: www.channelnewsasia.com
 

Vulcanul Hayli Gubbi, situat în nord-estul Etiopiei, a intrat duminică în erupție, o premieră după circa 12.000 de ani, potrivit programului mondial de vulcanism de la Smithsonian Institution, informează AFP.

Vulcanul este situat în regiunea Afarla, la circa 800 de kilometri nord-est de capitala Addis Abeba, în apropierea frontierei cu Eritrea.

Este situat în valea Rift, o zonă afectată de mari perturbări geologice întrucât este situată la intersecția a două plăci tectonice și de o intensă activitate vulcanică.

Programul mondial de vulcanism de la Smithsonian Institution a afirmat că nu are cunoștință de o erupție vulcanică la Hayli Gubbi din Holocen, perioadă care a început în urmă cu circa 12.000 de ani și a durat până la sfârșitul ultimei glaciațiuni.

Simon Carn, vulcanolog și profesor la Universitatea din Michigan, a confirmat pe Bluesky că Hayli Gubbi n-a înregistrat nicio erupție în decursul Halocenului.

Potrivit centrului de observație a cenușii vulcanice din Toulouse (VAAC), Hayli Gubbi, cu o altitudine de 500 de metri, a intrat duminică în erupție, degajând coloane dense de fum care au ajuns până la o înălțime de 14 kilometri, potrivit Agerpres.

Fenomenul a durat mai multe ore și s-a încheiat duminică.

Norul de cenușă a survolat Yemen, Oman, India, precum și nordul Pakistanului, potrivit VAAC.

Potrivit unor imagini difuzate pe rețelele de socializare, pe care AFP nu le-a putut autentifica, o coloană groasă de fum alb s-a înălțat în urma erupției.

Autoritățile nu au comunicat niciun bilanț uman, dar vulcanul este situat într-o zonă izolată, slab populată.

Întrebate în legătură cu un eventual număr al persoanelor strămutate, autoritățile din Afar nu au răspuns încă solicitărilor AFP. (Claudia Calotă)

