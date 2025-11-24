Un vulcan a intrat în erupție,  după circa 12.000 de ani

Vulcanul Hayli Gubbi, situat în nord-estul Etiopiei, a intrat duminică în erupție, o premieră după circa 12.000 de ani, potrivit programului mondial de vulcanism de la Smithsonian Institution, informează AFP.
Vulcanul este situat în regiunea Afarla, la circa 800 de kilometri nord-est de capitala Addis Abeba, în apropierea frontierei cu Eritrea.
Este situat în valea Rift, o zonă afectată de mari perturbări geologice întrucât este situată la intersecția a două plăci tectonice și de o intensă activitate vulcanică.
Programul mondial de vulcanism de la Smithsonian Institution a afirmat că nu are cunoștință de o erupție vulcanică la Hayli Gubbi din Holocen, perioadă care a început în urmă cu circa 12.000 de ani și a durat până la sfârșitul ultimei glaciațiuni.
Simon Carn, vulcanolog și profesor la Universitatea din Michigan, a confirmat pe Bluesky că Hayli Gubbi n-a înregistrat nicio erupție în decursul Halocenului.
Potrivit centrului de observație a cenușii vulcanice din Toulouse (VAAC), Hayli Gubbi, cu o altitudine de 500 de metri, a intrat duminică în erupție, degajând coloane dense de fum care au ajuns până la o înălțime de 14 kilometri, potrivit Agerpres.
Fenomenul a durat mai multe ore și s-a încheiat duminică.
Norul de cenușă a survolat Yemen, Oman, India, precum și nordul Pakistanului, potrivit VAAC.
Potrivit unor imagini difuzate pe rețelele de socializare, pe care AFP nu le-a putut autentifica, o coloană groasă de fum alb s-a înălțat în urma erupției.
Autoritățile nu au comunicat niciun bilanț uman, dar vulcanul este situat într-o zonă izolată, slab populată.
Întrebate în legătură cu un eventual număr al persoanelor strămutate, autoritățile din Afar nu au răspuns încă solicitărilor AFP. (Claudia Calotă)
de Roxana Neagu