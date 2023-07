Un vas de croazieră cu turiști ruși a fost întâmpinat cu proteste și imnul Ucrainei în timpul unei vizite în Batumi, Georgia / Video

Vasul de linie, care a plecat de la Soci în urmă cu 6 zile, a ajuns în portul Batumi via Turcia în dimineața zilei de 27 iulie. Pasagerii ruși au avut la dispoziție o zi pentru a vizita orașul Batumi.

Manifestația a început în portul Batumi la sfârșitul după-amiezii, când pasagerii se întorceau la vas. Protestatarii au scandat contra invaziei rusești în Ucraina. Aceștia s-au arătat nemulțumiți de răspunsurile unor pasageri ruși la întrebările jurnaliștilor din Georgia, scrie BBC.

Înainte de aceasta, canalele de televiziune georgiene de opoziție au făcut mai multe interviuri cu pasagerii.

Una dintre turiste a zis că se afla în Abhazia, o regiune separatistă din Georgia pe care Tbilisi o consideră ocupată de Rusia. Conform acesteia, Rusia a eliberat Abhazia de Georgia. Un alt turist și-a exprimat opinia că „Noi suntem Uniunea Sovietică. Suntem o singură țară”.

The Russian cruise liner left the port of Batumi with the national anthem of Georgia pic.twitter.com/U8yJh1TYy9