Un turist a băut până a murit la all inclusive

Un britanic a murit după ce a încercat să bea toate cele 21 de cocktail-uri din meniul unui bar de la piscină, în timp ce era în vacanță în Jamaica, potrivit unei anchete, scrie The Sun.



Timothy Southern, în vârstă de 57 de ani, din Staffordshire, băuse 12 cocktail-uri când s-a dus în camera sa de la Royal Decameron Club Caribbean, în Saint Ann. Timothy era în vacanță cu sora lui, copiii și alte rude atunci când s-a produs tragedia, în mai 2022. Cei dragi s-au repezit în camera bărbatului după ce acesta a căzut și a început să se sufoce.



O rudă a spus: "Se sufoca pe spate. L-am ridicat și am țipat după o ambulanță. El scotea un gâlgâit. Imediat ce a fost în poziția de recuperare a vărsat. Îi strigam numele, dar fără niciun răspuns. Când a sosit asistenta, am întrebat dacă a fost chemată o ambulanță și a spus „nu”. (...) Am observat că începe să piardă din temperatură. I-am verificat pulsul și nu l-am găsit. Ea a spus că are puls. Începeam să-l pierd. M-am uitat la fața lui și am crezut că a murit. I-am spus: "Nu sta doar acolo privindu-l,".. Ea i-a făcut doar compresii în piept. Poate că dacă ea ar fi știut ce face, poate că el ar mai fi aici. Serviciile și tratamentul pe care le-a primit au fost dezgustătoare".

Potrivit anchetei, turistul băuse deja coniac și bere dimineața, când s-a întâlnit cu două femei canadiene care încercau să finalizeze o provocare ce presupunea să bea 21 cocktail-uri la bar înainte de miezul nopții pentru a sărbători ziua de naștere a uneia dintre ele.



Un patolog din Kingston, Jamaica, a declarat cauza morții drept "gastroenterită acută din cauza consumului de alcool".







