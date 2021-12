Un tată cu 7 copii, perfect sănătos, a murit după ce a amânat vaccinarea împotriva COVID. Familia îl va înmormânta chiar înainte de Crăciun

Un bărbat complet sănătos, tatăl a șapte copii, a murit din cauza Covid-19 în spital, după ce și-a amânat vaccinarea. Acum, familia îi va organiza înmormântarea chiar cu două zile înainte de Crăciun, scrie Daily Mail.

Martin Mulcahy, din Warwickshire, a fost testat pozitiv pentru coronavirus pe 4 noiembrie, după ce medici au descoperit că nivelul de oxigen al bărbatului era scăzut și întâmpina dificultăți de respirație. Agentul de pază, în vârstă de 50 de ani, a fost dus cu ambulanța la spitalul George Eliot și a fost intubat, dar în mod tragic a murit pe 5 decembrie.

Martin nu fusese vaccinat pentru că „nu reușise”, iar soția sa, Tracey, în vârstă 45 de ani, care „nu a crezut la început în vaccin” și-a programat acum o programare pentru prima ei doză. Ea a spus că acum este „prioritatea ei” pentru că „a asistat la efectele devastatoare” ale COVID-19.

Mărturia soției bărbatului

„Ca familie, avem inima frântă. A fost cel mai bun tată pentru cei șapte copii ai noștri și cel mai grijuliu bărbat de pe planetă. Încă nu am procesat ce s-a întâmplat și mă tot aștept să treacă pe ușă în orice moment. Se simte ca un coșmar care nu se va termina. Martin a prins Covid după ce eu și cei șapte copii noștri – cu vârste între nouă și 25 de ani – am fost testați pozitiv la sfârșitul lunii octombrie.



A fost întotdeauna în formă și sănătos, dar după ce a contractat virusul s-a plâns în mod constant de dificultăți de respirație și oboseală. Era ca un alt bărbat. Simptomele păreau să se înrăutățească și, după ce a chemat o ambulanță, a fost internat ulterior în secția de terapie intensivă a spitalului George Eliot pe 13 noiembrie. La început am fost sceptică cu privire la vaccin și nu am crezut în el, dar acum mi-am făcut o programare pentru prima mea doză, după Crăciun. Le-am spus chiar copiilor mei că este o prioritate.", a mărturisit Tracey, soția bărbatului decedat.

Starea de sănătate a lui Martin s-a agravat rapid după ce a fost internat în spital, dar Tracey a putut să-l vadă cu o zi înainte de a muri tragic, pe 5 decembrie.

