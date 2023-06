Un tată a uitat sa își lase fiica la creșă. Copila, de nici un an de zile, a fost găsită moartă în mașină

Un tată a uitat sa își lase fiica la creșă. Copila, de nici un an de zile, a găsită moartă în mașină / Foto: Pixabay

O fetiță de aproape un an de zile a fost găsită moartă într-o mașină, după ce tatăl ei a uitat să o lase la creșă

O fetiță în vârstă de un an a fost găsită moartă într-o mașină, la Roma, în via dei Fucilieri, în zona Cecchignola. Tragedia a fost descoperită miercuri, 7 iunie. Pentru fetița care nici nu împlinise un an, medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic, din păcate. Din cele aflate, tatăl copilului, un carabinier care servește într-o structură a Statului Major al Apărării, a fost nevoit să-și ducă fiica la creşă. Dar când miercuri, 7 iunie, la ora 14:00, soția a mers la grădinița care este aproape de Direcția Generală a Cadrelor Militare unde lucrează soțul ei, angajații creșei rezervate angajaților unității militare i-au spus că micuța nu era acolo. Femeia a descoperit-o mai târziu, decedată, în mașina care era parcată în apropiere, scrie Roma Today.

Mașina se afla în apropierea creșei

Mașina se afla de fapt în incinta cetății militare Cecchignola care găzduiește membri și birouri folosite de forțele armate în zona de sud a Romei. Un trecător care ar fi observat-o pe fetița din mașină i-a alertat pe salvatori. Din câte s-a aflat, militarii de serviciu au intervenit pentru a o salva pe micuță. Unul dintre soldați ar fi spart un geam încercând să salveze copila, dar din păcate, aceasta era deja fără viață în interiorul mașinii.

Fetița ar fi fost uitată în mașină de către tatăl său

Fetița ar fi fost uitată în mașină de tatăl ei: aceasta este în prezent prima ipoteză de investigație pe care o urmează carabinierii. Autoturismul și zona adiacentă au fost izolate de anchetatori și cercetările sunt în curs. Mașina a fost confiscată, iar ambii părinți sunt momentan în stare de șoc. La fața locului carabinierii stației Cecchignola, anchetatorii unității VII de anchetă din via din Selci, legiștii și militarii, investighează incidentul.

