Un pod care face legătura între Braşov şi Covasna s-a prăbușit. Circulația e blocată

Un pod situat pe DC 33A, care face legătura între judeţele Covasna şi Braşov, s-a surpat. Circulaţia în zonă nu este posibilă, fiind blocată între Bod şi Ariuşd, scrie newsbv.ro.

”Inspectoratul de poliţie Judeţean Covasna informează că podul situat pe DC 33A, între Ariuşd şi Bod (jud. Braşov) s-a surpat în totalitate, iar starea în care se află în prezent face imposibil accesul”, anunţă, marţi, IPJ Covasna.

Potrivit IPJ Covasna, s-a dispus informarea administratorului drumului public, urmând ca în cel mai scurt timp să fie dispusă restricţionarea circulaţiei rutiere pe respectivul tronson de drum, precum şi securizarea zonei şi marcarea cu indicatoare de interzicere a accesului.

Restricția de circulație se adresează și pietonilor, nu doar mașinilor

”Rugăm conducătorii auto să nu ignore barierele sau semnalizarea instalată şi atragem atenţia că restricţia se adresează şi pietonilor. Pentru siguranţa tuturor, cetăţenii sunt sfătuiţi să respecte indicaţiile şi recomandările poliţiştilor aflaţi în teren”, a mai transmis IPJ Covasna.

Ca variantă alternativă, poate fi utilizată ruta DJ 103 Araci-Bod.