Un pensionar care merge cu skateboardul a devenit senzaţie pe internet / Video VIRAL

Igor se dă cu skateboardul din 1981, a precizat surfistul Max Timukhin, cel care l-a filmat pe bătrân şi a publicat videoclipul pe Instagram. Timukhin a povestit pentru publicaţiile din Rusia cum l-a văzut pe pensionar întâmplător, pe când se afla în maşină, la semafor.

'Am parcat, mi-am luat skateboardul şi m-am îndreptat către el'. Timukhin i-a oferit lui Igor echipamentul lui de sport, dar bătrânul a spus că este 'o prostie' întrucât skateboardul lui este mai bun. Internauţii şi-au exprimat admiraţia pentru bătrânul care merge pe skateboard în secţiunea de comentarii a videoclipului. 'Dumnezeule, sper să am şi eu încheieturi aşa de sănătoase când voi avea 73', a scris un internaut pe Instagram.

Pe rețelele de socializare s-au viralizat imagini cu o mașină de pompieri cuprinsă de flăcări în timpul unei intervenții. O mașină de pompieri a brigăzii de intervenție din orașul Davis, California, a fost cuprinsă de o perdea de flăcări în timpul unei intervenții la incendiile care devastează zona de la începutul lunii. Un video filmat din cabina mașinii arată cu ce se confruntă pompierii în timpul misiunilor.

În imagini (care nu au sonor) se vede cum la un moment dat cabina pompierilor este complet înconjurată de flăcări și scântei, pentru ca, după câteva secunde, să se poată vedea o altă mașină de intervenție, la circa 10 metri distanță.

Heart stopping video from our @UCDavisFire crew inside the cab of Brush 34 on the #TamarakFire as they worked to protect a housing development last night. I am so incredibly proud of the bravery of our @ucdavis firefighters as they help protect our state! @Chancellor_May @Cal_OES pic.twitter.com/iUkpk3L698