Un ostatic cu origini românești, eliberat de Hamas! Ce boli a făcut în captivitate

„Este o zi deosebit de emoționantă pentru Israel, pentru România și pentru Ambasada noastră. De 738 de zile îl așteptăm pe Guy Gilboa-Dalal ACASĂ. Guy are origini românești, bunicul său fiind născut la Iași.

La 72 de zile de la atacul terorist lansat de Hamas asupra Israelului, i-am găzduit la București pe tatăl lui Guy, împreună cu mătuşa sa. În decembrie 2023, cei doi au venit însoțiți de familia tinerei Doron Steinbrecher (cetățean român) cu scopul de a cere sprijinul României pentru intensificarea eforturilor de a le elibera copiii.

După 738 de zile îndurate în captivitatea Hamas în Gaza, părinții lui Guy, epuizați ca urmare a sutelor de nopți nedormite - de teama sfâșietoare că nu își vor mai putea îmbrățișa vreodată fiul -, și de lupta necontenită pentru a-l readuce acasă, astăzi pot, în sfârșit, să-l strângă din nou în brațe.

În vârstă de 24 de ani, Guy a fost răpit de Hamas pe 7 octombrie 2023 de la festivalul de muzică Nova, împreună cu prietenul său de-o viață Evyatar David.

Fratele său Gal a scăpat cu viață în acea zi înfiorătoare și a luptat neîncetat pentru a-și aduce fratele acasă.

Fiind pasionat de cultura japoneză, Guy își dorea, înainte să fie răpit, să învețe limba japoneză și plănuia să călătorească în Japonia.

În captivitate, Guy a fost supus unor condiții inumane: ca urmare a deshidratării severe, el a suferit temporar de afazie. Tot în captivitate, şi-a pierdut auzul la o ureche.

Întors acasă, el poate începe procesul de vindecare.

Suntem nespus de fericiți să te avem din nou acasă, Guy!”, a transmis Ambasada Israelului în România.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Lacrimile de bucurie din Israel, umbrite de tristețe. Ce urmează e sfâșietor. Româncă de acolo: Urmează o fază mult mai grea

Gruparea islamistă palestiniană Hamas a predat luni Comitetului Internațional al Crucii Roșii și restul de 13 captivi rămași în Fâșia Gaza, în prezent nemaiavând sub controlul său niciun ostatic în viață, au relatat mass-media israeliene N12 și Ynet, informează EFE.



Cei 13 ostatici eliberați sunt Nimrod Cohen (20 de ani), capturat dintr-un tanc lângă granița cu Gaza; Rom Braslavski (21 de ani) și Bar Kupershtein (23 de ani), răpiți în timp ce lucrau la festivalul de muzică Nova; Evyatar David (24 de ani), Maxim Herkin (37 de ani), Elkana Bohbot (36 de ani), Segev Kalfon (27 de ani) și Yosef Haim Ohana (24 de ani), de asemenea capturați la festival.



Au mai fost eliberați Matan Zangauker (25 de ani), răpit de la domiciliul său din Nir Oz împreună cu partenera sa; frații argentinieni Ariel (28 de ani) și David Cunio (35 de ani), primul capturat împreună cu prietena sa în kibuțul Nir Oz, iar cel de-al doilea, de la locuința sa cu soția și fiicele sale gemene; Avinatan Or (32 de ani), a cărui prietenă a fost capturată și salvată ulterior în iunie 2024; și Eitan Horn (38 de ani), un argentinian răpit în timp ce își vizita fratele mai mare.



Acesta este al doilea lot de ostatici vii eliberați de Hamas după eliberarea în cursul dimineții a șapte din cei 20 de ostatici reținuți în Gaza și care se află acum pe teritoriul israelian.