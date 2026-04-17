DCNews Stiri Internațional Un judecător prelungește suspendarea construcției sălii de bal a lui Donald Trump de la Casa Albă
Data publicării: 08:27 17 Apr 2026

Autor: Crişan Andreescu

Casa Alba

Un judecător federal american a prelungit suspendarea construcției sălii de bal dorite de Donald Trump, dar a dat undă verde pentru continuarea lucrărilor la un proiect de buncăr subteran la Casa Albă, notează AFP.

'Lucrările subterane pot continua, inclusiv construcția oricărei excavații top-secret, de buncăre, adăposturi antiaeriene, pereți de protecție, instalații militare și unități spitalicești și medicale', a enumerat judecătorul Richard Leon în decizia sa.

El a precizat, totuși, că proiectul de construcție a unui buncăr poate continua în cadrul securității naționale, cu condiția ca acesta să nu 'determine definitiv dimensiunea și amploarea sălii de bal de la suprafață'.

Invocarea 'securității naționale nu oferă cec în alb pentru a desfășura activități care altfel ar fi ilegale', a adăugat magistratul.

Donald Trump a denunțat această decizie pe platforma sa Truth Social, numindu-l pe judecător 'extrem de politizat' și 'scăpat de sub control'.

'Este o parodie a sistemului nostru judiciar!', a scris el. 'Sala de bal este foarte importantă pentru securitatea noastră națională și niciun judecător nu poate avea dreptul de a pune capăt acestui proiect istoric și de o necesitate militară absolută', a adăugat Trump.

În opinia sa, blocarea construcției sălii de bal 'înseamnă că niciun viitor președinte, care locuiește la Casa Albă fără sala de bal, nu va fi în siguranță la evenimente, viitoare ceremonii de învestire sau summituri internaționale'.

În luna octombrie, președintele republican a dispus demolarea unei întregi aripi a Casei Albe pentru a face loc unei săli de bal destinată să găzduiască până la 1.000 de persoane pentru diverse recepții și cine în onoarea demnitarilor străini.

În luna decembrie, National Trust for Historic Preservation (NTHP) a intentat un proces, acuzând administrația Trump că nu a respectat cerințele legale pentru o anchetă publică și că nu a obținut aprobarea Congresului pentru proiect, al cărui buget, finanțat din donații private, s-a dublat de la 200 de milioane de dolari la 400 de milioane de dolari. (Agerpres)

