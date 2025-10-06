Un judecător al Curţii de Apel din Albania, împuşcat mortal în sala de judecată

Un judecător al Curţii de Apel din Albania a fost împuşcat mortal, luni, în sala de judecată, la Tirana, de către un bărbat care era parte în procesul ce era în desfăşurare şi care a fost arestat la faţa locului, a anunţat poliţia albaneză, transmite AFP.



Judecătorul Astrit Kalaja prezida şedinţa de judecată când asasinul a scos o armă şi a tras asupra lui. Judecătorul a fost transportat de urgenţă la spital, dar a murit pe drum în urma rănilor.



Un alt bărbat şi fiul său, care de asemenea erau părţi în proces, au fost la rândul lor împuşcaţi şi apoi transportaţi la spital, dar viaţa lor nu este în pericol.



Potrivit presei locale, atacatorul se afla în faţa instanţei într-un litigiu legat de dreptul de proprietate asupra unui teren şi a afirmat că a ucis judecătorul întrucât avea senzaţia că va pierde procesul, potrivit Agerpres.