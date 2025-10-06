€ 5.0886
|
$ 4.3619
|
 
Data publicării: 19:13 06 Oct 2025

Un judecător al Curţii de Apel din Albania, împuşcat mortal în sala de judecată
Autor: Elena Aurel

judecator-instanta_07851900 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Un judecător al Curţii de Apel din Tirana a fost împuşcat mortal în sala de judecată de un bărbat implicat în proces.

Un judecător al Curţii de Apel din Albania a fost împuşcat mortal, luni, în sala de judecată, la Tirana, de către un bărbat care era parte în procesul ce era în desfăşurare şi care a fost arestat la faţa locului, a anunţat poliţia albaneză, transmite AFP.

Judecătorul Astrit Kalaja prezida şedinţa de judecată când asasinul a scos o armă şi a tras asupra lui. Judecătorul a fost transportat de urgenţă la spital, dar a murit pe drum în urma rănilor.

Un alt bărbat şi fiul său, care de asemenea erau părţi în proces, au fost la rândul lor împuşcaţi şi apoi transportaţi la spital, dar viaţa lor nu este în pericol.

Potrivit presei locale, atacatorul se afla în faţa instanţei într-un litigiu legat de dreptul de proprietate asupra unui teren şi a afirmat că a ucis judecătorul întrucât avea senzaţia că va pierde procesul, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

albania
tirana
judecator impuscat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Opțiunile lui Macron, după demisia lui Lecornu. Ștefan Popescu explică ce ar însemna demisia președintelui Franței
Publicat acum 9 minute
Horoscop 7 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 11 minute
ICI București și Compania Nationala "Unifarm" S.A., Memorandum de Cooperare. Ce presupune
Publicat acum 14 minute
Grindeanu, precizări despre alegerile pentru Primăria București
Publicat acum 24 minute
Piesele generate de AI domină topurile. Vlad Mircea Pufu (PNL), semnal de alarmă: Legea trebuie urgent modificată!
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 04 Oct 2025
Alegeri Cehia: Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat
Publicat pe 04 Oct 2025
Zuckerman: Eu sunt speriat, n-am văzut așa ceva din anii '38-'39. Dacă nu e un răspuns ferm, Putin va continua
Publicat pe 04 Oct 2025
Andra, diagnostic neașteptat: Eram pe tratament! Mi-au zis medicii că scap dacă slăbesc
Publicat pe 04 Oct 2025
Alimentul care ne scurtează viața. Îl mâncăm zilnic, dar "provoacă boli grave, cancer și moarte prematură"
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close