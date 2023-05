Un drum vechi de 7.000 de ani a fost descoperit pe fundul Mării Mediterane / foto

Rămășițele unui drum din epoca de piatră au fost descoperite în situl neolitic scufundat Soline, care se află în largul coastei unei insule croate numită Korčula. Potrivit cercetătorilor, trecerea antică lega odată insula de o așezare care se afla pe o porțiune de uscat artificială, dar acum se află la aproximativ 4 până la 5 metri sub Marea Mediterană, conform IFL Science.

Arheologii au identificat pentru prima dată rămășițele Solinei examinând imaginile din satelit ale apelor din jurul Korčula în 2021. După ce au observat o caracteristică neobișnuită pe fundul mării, cercetătorii și-au luat costumele de scafandru și au mers să analizeze mai tent.

În timp ce explorau, au dat peste zidurile unei așezări antice care părea să fie conectată cu insula principală printr-o fâșie îngustă de pământ. Se crede că situl a fost construită de cultura neolitică Hvar, care a ocupat odată Adriatica de Est.

În timp ce artefactele organice de la Soline au fost datate cu carbon cu aproximativ 4.900 de ani în urmă, cercetătorii spun că drumul nou descoperit este probabil cu câteva milenii mai vechi. Realizat din plăci de piatră stivuite cu grijă și măsurând aproximativ 4 metri lățime, drumul a fost găsit îngropat sub stratul de mâl de pe fundul mării.

Potrivit unei declarații publicate de Universitatea din Zadar, drumul străvechi lega odată Soline de Korčula și ar fi putut fi folosit încă de acum 7.000 de ani. Ca și restul așezării, pasarela pavată a supraviețuit de milenii datorită faptului că regiunea de coastă a Croației este presărată cu insule care protejează regiunea de valuri mari.

În timp ce anunțau descoperirea drumului neolitic, cercetătorii au dezvăluit și detalii despre cercetarea în curs de desfășurare în jurul Golfului Gradina, pe partea opusă a Korčula. Aici, echipa a identificat recent o a doua așezare scufundată la o adâncime similară cu Soline, care pare aproape identică cu situl descoperit acum doi ani.

Săpăturile inițiale ale acestor ruine subacvatice au returnat numeroase artefacte din epoca de piatră, inclusiv lame de silex, topoare de piatră și fragmente de pietre de moară. Ca și cele găsite la Soline, aceste obiecte descoperite recent par să fie asociate cu cultura Hvar.

