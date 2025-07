Un CEO și șefa HR, prinși în flagrant la concertul Coldplay: Kiss cam-ul i-a dat de gol. Clip devenit viral (VIDEO)

Solistul Coldplay, Chris Martin, a expus accidental o aventură pe kiss cam la un concert din Boston, SUA.

La spectacolul trupei de miercuri seara, de la Gillette Stadium din Boston, un filmuleț de tip kiss cam a devenit viral. CEO-ul Astronomer, Andy Byron, se afla într-o ipostază tandră cu șefa departamentului de HR, Kristin Cabot, înainte ca cei doi să încerce să se ascundă de cameră.

Camera s-a plimbat printre cei peste 65.000 de spectatori și s-a oprit asupra lui Byron, surprins cu brațele în jurul lui Cabot, care nu este soția sa.

Coldplay puts CEO of Astronomer and Head of HR on jumbotron looking cozy during their concert. pic.twitter.com/yuy2R5FAEc