Un bărbat și câinele său, atacați de rechin. Unde s-a întâmplat și care sunt șansele să fii ucis de un rechin în mare

Un bărbat care practica paddleboarding și câinele său au fost atacați de un rechin în apele din largul Californiei, scrie CBS News. Semnalul de alarmă a fost tras de către reprezentanții Departamentului de Poliție Pacific Grove. Din fericire, ambii s-au putut întoarce la mal teferi și nevătămați.

"Pe 10 august 2022, la 11:30, un bărbat care practica paddleboardind lângă Lovers Point Beach a fost atacat de un rechin la aproximativ 150 de metri de Lovers Point Pier. În timpul întâlnirii, rechinul a înotat dedesubt, s-a întors și a mușcat placa.”, a declarat poliția într-un comunicat.

Poliția a spus că bărbatul un rezident din Pacific Grove, și câinele său au fost aruncați de pe placă, dar au reușit să se urce și să vâslească înapoi în siguranță. Placa este testată acum pentru a se determina ce tip de rechin a fost, a spus poliția.

Plaja va rămâne închisă până sâmbătă. Pacific Grove este situat la aproximativ 100 de mile sud de San Francisco. A existat o creștere notabilă a observărilor și atacurilor de rechini raportate în această vară, dar pericolul rămâne scăzut. Anul trecut, o singură persoană din SUA a murit în urma unui atac al rechinilor. Cercetătorii din International Shark Attack File au înregistrat anul trecut 73 de astfel de incidente, o creștere destul de mare față de cele 52 de mușcături înregistrate în 2020.

Potrivit Shark Attack File, șansele de a fi ucis de un atac de rechin sunt de 1 la mai mult de 3,7 milioane. Este mai probabil să fii ucis de albine sau de o vacă decât de un rechin, arată datele compilate de grupul de conservare Defenders of Wildlife. Experții spun că creșterea numărului de observări și atacuri de rechini din acest an este un semn că eforturile de conservare funcționează după ce populațiile de rechini s-au prăbușit în anii 1970, din cauza pescuitului excesiv și a poluării.

Turiștii insulei Kos, înspăimântați de un rechin care a apărut aproape de mal

Vizitatorii insulei grecești Kos au fost panicați, când un rechin de aproximativ trei metri și jumătate și-a făcut apariția în apele din apropierea insulei. Imagini înfricoșătoare arată fiara învârtindu-se dramatic cu aripioarele ieșite la suprafață pe plaja Kamari, din Kos. Martorul ocular Jackie Jones, în vârstă de 60 de ani, a spus că aparentul prădător era la doar 50 de metri de țărm.

Jackie a spus în exclusivitate pentru The Sun Online: „Tocmai ieșisem din apă și mă bucur că am făcut-o, nu am vrut să fiu următoarea masă. Soțul meu a văzut ceva în apă și a crezut că este cineva care face snorkeling. Dar ne-am ridicat și am putut vedea că era destul de clar o înotătoare. Nu aveam de gând să mă întorc în apă după aceea! A fost foarte îngrijorător pentru că, evident, mai erau oameni în apă. În mod clar, se hrănea pentru că era la suprafață și îi puteai vedea înotătoarea și coada răsturnându-se. Am avut un sentiment oribil că în orice moment cineva din apă va dispărea ca în Jaws, dar în viața reală”.

Femeia din Cannock, Staffordshire, a călătorit pe insulă împreună cu soțul ei, Nev, pentru a-și aniversa cei 60 de ani, scrie greekcitytimes.com. Cei doi se bucurau de o zi relaxantă la plajă când au văzut o umbră alarmantă în apă. Citește continuarea articolului AICI.

