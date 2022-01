Un bărbat și-a auzit soția vorbind în somn și a mers imediat la poliție. „Mi-e silă că a făcut asta. Am fost foarte fericiți împreună”

O îngrijitoare din Marea Britanie care a furat 7.220 de lire sterline de la femeia pe care o îngrijea și a cheltuit banii pentru o vacanță de lux în Mexic, a fost prinsă după ce soțul ei a auzit-o vorbind în somn, scrie Liverpool Echo.



Ruth Fort, în vârstă de 47 de ani, a furat banii de la o femeie vulnerabilă, aflată în scaun cu rotile, în timp ce lucra la o casă de îngrijire. Soțul ei, Antony, în vârstă de 61 de ani, a devenit suspicios după ce Ruth a cumpărat o vacanță în Mexic, pentru întreaga familie.

O lună mai târziu, într-o noapte, bărbatul s-a trezit și și-a găsit soția vorbind în somn. Ulterior el văzut în poșeta femeii un card de debit, aparținând rezidentei căminului.

„Mormăia ceva despre bani. Și când m-am trezit, am văzut geanta pe podea, cu câteva bancnote căzute din ea”, a spus el.

Când și-a dat seama că femeia a furat banii, bărbatul a raportat-o la poliție.



„Am avut suspiciunile mele când Ruth a început să cheltuiască în exces. A fost mai degrabă un instinct, la început. Dar când am găsit cardul de debit în geantă, am știut. A fost inima... furt. Am iubit-o profund pe Ruth, dar nu puteam să ignor ce făcuse. Mi-a fost silă de faptul că ar putea fura de la o persoană vulnerabilă și a trebuit să o raportez”, a declarat Antony, tată a trei copii.

Cum s-au cunoscut cei doi

Antony, microbiolog, a cunoscut-o pe Ruth în timp ce studia la Universitatea Liverpool. Au început să se întâlnească în mai 2008 și s-au îndrăgostit datorită unei pasiuni comune pentru muzică.



„Am fost la concerte și ne-am plimbat mult. Am fost foarte fericiți împreună.”, a mărturisit bărbatul.

„Într-o seară, în august 2018, am luat-o pe Ruth de la muncă și mi-a spus că a dus-o la cumpărături pe una dintre femeile din cămin. A zis că femeia, care se afla în scaun cu rotile, avea 98.000 de lire în contul bancar. Atunci mi-am dat seama că trebuie să aibă acces la card și la codul PIN. Am început să mă îngrijorez, deși nu aveam de ce. Era doar un instinct”, a povestit Anthony.

În luna februarie a anului trecut, Ruth a fost condamnată la 16 luni de închisoare cu suspendare pentru furt.

