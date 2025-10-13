€ 5.0903
Data publicării: 19:45 13 Oct 2025

Un bărbat, găsit mort în apartamentul său după 15 ani
Autor: Doinița Manic

Un bărbat, găsit mort în apartamentul său după 15 ani Foto cu rol ilustrativ: Pixabay
 

Un bărbat a fost găsit mort în apartamentul său după 15 ani.

Descoperire macabră în Spania. Cadavrul unui bărbat care ar fi murit în apartamentul său în urmă cu aproximativ 15 ani a fost descoperit abia cum. S-a întâmplat în în oraşul spaniol Valencia, transmite Agerpres, citând DPA.

Descoperirea macabră din cartierul La Fuensanta a fost făcută după ce pompierii şi poliţia au intrat pe fereastră în apartamentul de la etajul şase al unui bloc. Ei au mers acolo în urma inundaţiilor cauzate de ploile torenţiale.

Bărbatul găsit ar fi murit în anul 2010



Potrivit oamenilor legii, bărbatul, numit Antonio, a murit în jurul anului 2010, probabil la vârsta de 70 sau 71 de ani.

Cadavrul mumificat a fost găsit îmbrăcat în dormitor, înconjurat de porumbei, carcase de porumbei, insecte şi mult gunoi. Polițiștii spanioli au explicat că ușa apartamentului era încuiată din interior şi nu existau indicii ale unei infracţiuni.

Poliţia Naţională Spaniolă bănuieşte că moartea a survenit în mod natural, însă a precizat că o autopsie va oferi mai multe informaţii în acest sens.

"Toată lumea a crezut că era într-un azil"


Vecinii au spus că le-a venit să creadă că au trăit în bloc, timp de 15 ani, cu o persoană decedată, notează DPA.

Câteva persoane care l-au cunoscut au declarat că bărbatul era o persoană retrasă şi singuratică. El a trăit zeci de ani departe de familie şi intra rar în contact cu lumea exterioară.

"Pentru că nu l-am mai văzut, toată lumea a crezut că era într-un azil", a declarat un vecin pentru postul spaniol Antena 3.

Moartea bărbatului, neobservată deoarece facturile au continuat să fie plătite


"Nu îl cunoşteam aici. Suntem cu toţii şocaţi", a declarat pentru El País o altă persoană din bloc.

Cotidianul a relatat că moartea bărbatului a trecut neobservată deoarece facturile au continuat să fie plătite de-a lungul anilor, iar vecinii îi goleau regulat cutia poştală când se umplea.

