Ultimii 100 de militari români au plecat din Afganistan

Armata României a anunțat pe pagina oficială de Facebook că nu mai sunt militari români în Afganistan. Ultimii 100 de militari au plecat din Baza Aeriană Kandahar.

”Acum, toți cei 19 ani de prezență a trupelor românești aici trec în cărțile de istorie. Militarii și-au încheiat misiunea cu succes. Recent, Baza Aeriană din Kandahar a fost predată forţelor de securitate afgane în cadrul procesului de încheiere a misiunii NATO Resolute Suport din Afganistan. Astfel, după o prezenţă de 19 ani, ultimii militari români, cei din Batalionul de Protecţie a Forţei Jderii, au plecat de pe aerodromul afgan după ce și-au îndeplinit cu succes misiunea ordonată în această zonă. Ultimii militari români și americani s-au adunat la aeroport. Mașinile de luptă au părăsit pozițiile de apărare și au fost îmbarcate în uriașele aeronave C-17 Globemaster III. Apoi, rând pe rând, americani și români au urcat în avioane. Ultimul militar român ce a plecat din Baza Aeriană Kandahar, după 19 ani de prezență continuă românească acolo, a fost comandantul Batalionului de Protecție a Forței Jderii, locotenent-colonelul Vasile Mironescu”, se arată în postare.

Decizia NATO

NATO a decis demararea procesului de retragere a forțelor aliate din Afganistan începând cu 1 mai 2021. Participarea la operațiile Enduring Freedom, International Security Assistance Force(ISAF) şi Resolute Support începând cu anul 2002, în calitate de partener, a dovedit angajamentul României în lupta împotriva terorismului și ne-a asigurat profilul de candidat dedicat valorilor comune ale aliaților, contribuind în mod semnificativ la succesul procesului de aderare a României la NATO, conform site-ului armataromaniei.ro.

Ce spune comandantul Batalionului de Protecție a Forței Jderii

”Am venit prima dată în Afganistan, în Baza Aeriană Kandahar, în 2003. Eram locotenent, comandant pluton. A fost greu, condițiile de viață erau spartane. Eram pregătiți pentru provocarea numită Afganistan, dar aici am învățat multe. Ne-am adaptat și am reușit, într-un timp scurt, să fim respectați de toți cei cu care lucram, conlucrând eficient cu partenerii americani. Am revenit pe Kandahar și în sudul Afganistanului și în alte misiuni. De fiecare dată a fost ceva de învățat, lucrurile se schimbau din mers. Erau multe lecții noi, transmise de la un batalion la altul, ce se aplicau repede. Eu și camarazii mei am învățat multe aici. Pot afirma că aici, în Afganistan, ne-am maturizat ca și profesioniști ai armelor. Am reprezentat România cu cinste și am avut-o în suflet chiar la mii de kilometri de casă. Pentru mine, Afganistanul a însemnat pași importanți în carieră. O experiență extraordinară, o școală dură, dar eficientă, care m-a ajutat mult. Am simțit din plin ce înseamnă să lucrezi în cadrul unei alianțe, să fii mândru că faci parte din NATO. Am colaborat foarte bine și eficient cu partenerii noștri americani și aliați, fiind umăr la umăr aici, în această zonă fierbinte. Nu am dat înapoi niciodată!

Să nu credeți că fost ușor!

A fost greu, dar nu imposibil. S-a muncit enorm de mult, cu multe sacrificii. Aduc prinosul meu de recunoștință și mă înclin în fața eroilor căzuți aici la datorie. Cei răniți nu o să fie lăsați în urmă. Familiile lor și ale noastre sunt eroii din umbră ce nu trebuie uitați, ci respectați așa cum se cuvine. Ne-au susținut enorm, chiar dacă nu au fost de acord să venim aici. Au strâns din dinți și ne-au spus întotdeauna cuvinte de încurajare! Nu ne-au lăsat la greu, iar cu ajutorul tehnologiei au fost zi de zi lângă noi. Le mulțumesc din suflet!



Aici, pe pământul Kandaharului, militarii români au scris pagini de istorie. Sincer, am avut mari emoții atunci când am privit în spate și am văzut că sunt ultimul român ce plecă de aici. Noi, militarii, ne-am făcut datoria. Jderii și-au îndeplinit misiunea primită pe Baza Aeriană Kandahar! Le doresc afganilor să aibă parte de pace, să se înțeleagă între ei, să lase deoparte orgoliile și să clădească o țară. Raportăm cu mândrie: Misiune Îndeplinită! Şi avem convingerea că angajamentul României va rămâne în analele istoriei”, a spus comandantul Batalionului de Protecție a Forței Jderii, locotenent-colonelul Vasile Mironescu.