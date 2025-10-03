€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 19:09 03 Oct 2025 | Data publicării: 18:19 03 Oct 2025

Ultimatum de ultimă oră dat de Trump pentru Hamas
Autor: Iulia Horovei

donald trump Sursa foto: Agerpres
 

Președintele american Donald Trump a transmis un ultimatum grupării Hamas.

Președintele american Donald Trump a transmis un ultimatum de ultimă oră grupării militante Hamas, amenințând cu represalii militare masive dacă nu acceptă un acord imediat pentru încetarea ostilităților și eliberarea tuturor ostaticilor israelieni.

„Hamas a fost o amenințare nemiloasă și violentă, de mulți ani, în Orientul Mijlociu! Au ucis (și au făcut viețile insuportabil de mizerabile), culminând cu MASACRUL din 7 octombrie, în Israel, (victime) bebeluși, femei, copii, persoane în vârstă, și mulți tineri și tinere, băieți și fete, care se pregăteau să-și sărbătorească împreună viitorul. Ca răzbunare pentru atacul din 7 octombrie asupra civilizației, peste 25.000 de 'soldați' Hamas au fost deja uciși. Majoritatea celorlalți sunt înconjurați și ÎNCERCUIȚI MILITAR, doar așteptând să dau eu cuvântul 'GO', pentru ca viețile lor să fie stinse rapid. Cât despre restul, știm unde sunteți și cine sunteți, și veți fi urmăriți și uciși”, și-a început președintele american mesajul, postat pe rețeaua Truth Social.

Trump amenință Hamas. Dacă nu acceptă propunerea, promite „iadul”

Donald Trump a cerut ca toți palestinienii să părăsească imediat zona și să se îndrepte către părți mai sigure din Fâșia Gaza, ultimatumul pentru încheierea acordului fiind fixat până duminică seara, ora 18:00 (Washington, D.C.), respectiv luni, ora 01:00, ora României.

Cer ca toți palestinienii nevinovați să părăsească imediat această zonă de potențială mare moarte viitoare către părți mai sigure din Gaza. Toți vor fi îngrijiți corespunzător de cei care așteaptă să ajute. Din fericire pentru Hamas, însă, li se va oferi o ultimă șansă! Națiuni mari, puternice și foarte bogate din Orientul Mijlociu, și din regiunile înconjurătoare, împreună cu Statele Unite ale Americii, au convenit, cu Israelul semnând, asupra PĂCII, după 3000 de ani, în Orientul Mijlociu. ACEST ACORD SALVEAZĂ, DE ASEMENEA, VIEȚILE TUTUROR LUPTĂTORILOR HAMAS RĂMAȘI! Detaliile documentului sunt cunoscute LUMII și este unul grozav pentru TOȚI!”, a mai scris Trump.

Vom avea PACE în Orientul Mijlociu, într-un fel sau altul. Violența și vărsarea de sânge se vor opri. ELIBERAȚI OSTATICII, PE TOȚI, INCLUSIV CADAVRELE CELOR DECEDAȚI, ACUM! Un acord trebuie încheiat cu Hamas până duminică seara la ȘASE (6) P.M., ora Washington, D.C. Toate țările au semnat! Dacă acest acord de ULTIMĂ ȘANSĂ nu este încheiat, tot iadul, cum nu s-a mai văzut, se va dezlănțui împotriva Hamas. VA FI PACE ÎN ORIENTUL MIJLOCIU, ÎNTR-UN FEL SAU ALTUL. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, și-a încheiat Trump ultimatumul.

Donald Trump a prezentat luni, 29 septembrie, un plan în 20 de puncte destinat să pună capăt războiului din Fâșia Gaza

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
israel
orientul mijlociu
hamas
fasia gaza
palestinieni
razboi
conflict
sua
presedinte american
presedintele american donald trump
ultimatum
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Un angajat a primit din greșeală un salariu de 330 de ori mai mare. Compania i-a cerut banii înapoi, dar el a demisionat
Publicat acum 43 minute
”Moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată parțial”. Bolojan, atac frontal la magistrați
Publicat acum 56 minute
Alina Bica scapă de mandatele de executare și arestare. Decizia Curții de Apel București
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Inundațiile în Bulgaria: Dezastru într-o stațiune preferată de români FOTO / VIDEO
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Scenă uluitoare declanșată de un român în Italia ce dorea să cumpere bilet de avion spre casă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Oct 2025
Surpriză totală pentru Călin Georgescu: O cântăreață a venit să-l susțină la secția de Poliție
Publicat pe 01 Oct 2025
Horoscop octombrie 2025 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat pe 01 Oct 2025
Blocaj pentru 20.000 de angajați ai Poștei Române. Conflict uriaș cu pierderi dramatice pentru angajați
Publicat acum 11 ore si 43 minute
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close