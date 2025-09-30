UE lansează o ofensivă de farmec asupra Ungariei, pentru a-l îndupleca pe Orbán să accepte aderarea Ucrainei

Ucraina dorește să accelereze lucrările de aderare la blocul format din 27 de membri, pe care o consideră cea mai realistă cale către prosperitate economică, potrivit Reuters.

Dar obținerea calității de membru nu este ușoară, Bruxelles-ul stabilind standarde ridicate pentru o serie de măsuri pe care Ucraina se va chinui să le aprobe, plus opoziția Ungariei față de ideea de întărire a politicii.

Budapesta, îngrijorată de drepturile minorității maghiare

Guvernul Ungariei a menționat îngrijorări, inclusiv drepturile lingvistice ale etnicilor maghiari și ceea ce a descris ca fiind pericole de securitate și economice pentru Ungaria în cazul în care Ucraina aderă.

„Nu există extindere fără protejarea minorităților”, a declarat luni, la Ujhorod, în vestul Ucrainei, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, reprezentanților minorităților, la Ujhorod, în vestul Ucrainei, unde a vizitat școlile minorităților maghiare și slovace.

Relațiile dintre Ungaria și Ucraina s-au înrăutățit în ultimele săptămâni după ce Ucraina a declarat că dronele din spațiul său aerian ar fi putut proveni din Ungaria, determinând Ungaria să sugereze că președintele Volodimir Zelenski „își pierde mințile”.

Ambele părți au expulzat diplomați, au interzis publicațiile de știri și au interzis intrarea a cel puțin unui oficial militar. Orban a pus la îndoială luni suveranitatea Ucrainei.

Într-o școală în care elevii studiază maghiara, ucraineana și engleza, Kos a vorbit cu adolescenții despre UE, a rugat un elev să citească cu voce tare dintr-un manual maghiar și a urmărit copii interpretând dansuri populare maghiare în haine tradiționale.

„Suntem 27 și sperăm că și Ucraina va fi în curând”, le-a spus ea.

Într-o școală slovacă, un adolescent a întrebat-o pe Kos despre perspectivele Ucrainei de a adera la UE. „Foarte bine”, a răspuns ea. „Poate că unul dintre voi va fi comisar”, a completata ceasta.

Problema Ucrainei, transformată în temă de campanie în Ungaria

Prim-ministrul ungar Viktor Orban, care este mai apropiat de Kremlin decât majoritatea liderilor europeni și se confruntă cu alegeri dificile anul viitor, se opune trecerii Kievului la următoarea etapă a discuțiilor și și-a transformat poziția față de Ucraina într-o temă de campanie.

Oficialii din unele capitale europene văd acest lucru ca pe o modalitate cinică de a împiedica Ucraina să progreseze spre aderare.

„Ungaria cere drepturi pe care aceste minorități nu le-au avut niciodată înainte și pe care nu le-au revendicat niciodată”, a declarat un oficial european care a vorbit sub protecția anonimatului.

„România are, de asemenea, minorități în Ucraina - nu a fost niciodată o problemă”, a adăugat el.

Ucraina și aproape toate statele UE doresc să înceapă negocierile inițiale pe șase „clustere” care acoperă domenii precum drepturile și politica economică. Ungaria blochează procesul, care necesită sprijinul unanim al celor 27 de membri ai blocului comunitar.

Ucraina a adoptat o lege în 2017 care impune tuturor școlilor să predea elevilor cu vârsta peste 10 ani în limba ucraineană.

Unele modificări au fost făcute în 2023, dar criticii spun că ajustările nu au mers suficient de departe. Bruxelles-ul încurajează Ucraina să implementeze pe deplin un plan de acțiune privind drepturile minorităților adoptat în luna mai.

Vorbind cu reprezentanții minorităților, Kos a declarat că Comisia Europeană va acționa ca garant și va supraveghea angajamentele asumate de Kiev.

„Credeți-mă, voi fi foarte strictă”, a spus ea.

Mesaj către Ungaria și Ucraina

Executivul UE dorește ca vizita lui Kos să transmită un gest de sprijin pentru drepturile minorităților și un mesaj politic către Kiev și Budapesta, încurajând Ucraina să continue reformele și îndeamnă Ungaria să își ridice veto-ul.

„Mesajul pentru Budapesta este că luăm în serios preocupările statelor noastre membre”, a declarat Kos pentru Reuters într-un interviu în vestul Ucrainei.

Ea a spus că preocupările Ungariei ar putea fi rezolvate în negocierile grupate privind minoritățile.

„Nici măcar nu vreau să încep negocierile pe această temă, nu cred că este corect”, a spus ea.

Ucraina face presiuni pentru începerea negocierilor și spune că a îndeplinit toate cerințele.

Purtătorul de cuvânt al guvernului ungar, ministerul de externe și ministrul afacerilor europene nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

„Rămân multe de rezolvat, dar procesul se îndreaptă în direcția corectă”, a declarat László Zubanics, președintele Alianței Democrate a Maghiarilor din Ucraina.

UE caută o soluție

Kos a spus că a simțit că, pe baza discuțiilor sale, reprezentanții minorităților văd beneficiile aderării la UE, dar unii și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la modul în care planul de acțiune al Ucrainei pentru minorități ar funcționa în educație și sănătate.

Ea a avut, de asemenea, un mesaj pentru guvernul Ucrainei de la Kiev.

„Mesajul central este că toate minoritățile reprezintă o îmbogățire pentru Uniunea Europeană. Ar trebui să ia acest lucru foarte în serios”, a spus Kos.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a lansat o idee pentru deschiderea clusterelor fără anonimat în întreaga UE, au declarat oficialii, ocolind astfel obiecția Ungariei. Schimbarea regulilor necesită însă sprijinul tuturor celor 27 de state.